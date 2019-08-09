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HDP’li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı işçilerden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Şırnak’ta HDP’li Silopi Belediyesi, dün 20 işçinin belediyeyle ilişkilerine son verdi.

Şırnak’ta HDP’li Silopi Belediyesi, dün 20 işçinin belediyeyle ilişkilerine son verdi. İşten çıkarılan vatandaşlar, belediyeye ait garajın giriş ve çıkışını kapatarak eylem başlattı.
HDP’li Silopi Belediyesi, kayyum döneminde işe alınan vatandaşların belediyeyle ilişkilerine son verdi. Dün savcılıkta suç duyurusunda bulunan işçiler, bu sabah erken saatlerde belediye araçlarının bulunduğu garajın giriş ve çıkışını kapatarak eylem başlattı. İşçiler adına konuşan Mustafa Başak, mağdur olduklarını belirterek işlerini geri istedi. Başak, "Dün itibariyle ben dahil 20 arkadaşımızı hiçbir gerekçe göstermeden sebepsiz yere işlerimize son verildi. Neden böyle işten atıldığını bize hiçbir gerekçe göstermeden sebepsiz yere bizi ailelerimizi ve arkadaşlarımızı neden mağdur ettiler. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden, devletimizden destek bekliyoruz. Bizi ve ailemizi mağdur etmesinler. Bugün 20 kişiyi işten çıkarmışlarsa yarın peyderpey işten çıkarmalar devam edecek. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Arkadaşlarımızı bize destek amacıyla kontak kapatma eylemine girişmişlerdi. Biz burada bu eylemi yapıyoruz işimizi tekrar geri istiyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin, bizden sonra hiçbir arkadaşımız mağdur olmasın” dedi.

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