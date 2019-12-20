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HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttekin’in gözaltına alınması sonrası güvenlik güçleri belediye binasında arama gerçekleştirdi.
Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttek’in gözaltına alınması sonrası Sur Belediyesinde güvenlik güçleri arama gerçekleştirdi. Aramanın bitmesinin ardından güvenlik güçleri, belediye çalışanlarını kimlik kontrolü yaptıktan sonra içeriye aldı.
Sur Belediyesi önünde güvenlik önlemi alınırken, bazı HDP’liler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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