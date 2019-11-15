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HDP’li Suruç Belediyesinde arama yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:49 | Son Güncelleme

HDP’li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in gözaltına alınmasının ardından belediyede arama yapılıyor.Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, HDP’li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

HDP’li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in gözaltına alınmasının ardından belediyede arama yapılıyor.
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, HDP’li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan HDP’li Çevik emniyete götürülürken polis ekipleri ise belediyede arama yapmaya başladı. Polis içeride aramalara devam ederken dışarıda ise barikat kurdu. Belediyeye giriş çıkışlar yasaklandı.

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