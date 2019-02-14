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HDP'li Taşçıer'e 3 yıl 11 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 16:56 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından toplam 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından toplam 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, terör örgütü PKK'ya yönelik Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlar sırasında, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelere girmek istediği gerekçesiyle, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına İmam Taşçıer'in avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığı duruşmada, Taşçıer'in avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunup, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, İmam Taşçıer'i 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çaptırdı.

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