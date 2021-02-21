HDP'li Taşdemir hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir televizyon programında Taşdemir'in Gara'ya giden milletvekili olduğunu dile getirmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP (Halkların Demokratik Partisi) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile başlatılan soruşturma hakkında şu açıklamayı yaptı: "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Soylu: Gara'ya giden HDP'li vekil, Taşdemir

Cumartesi günü A Haber televizyon kanalında bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışması sonucu teslim olan bir PKK'lının ifadesi sonucu Gara'ya giden HDP'li vekilin, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu dile getirmişti.