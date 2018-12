HDP'li Temelli: Barışın yolu İmralı'dan geçiyor

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, barışın yolunun İmralı'dan geçtiğini öne sürdü. Hükümetin Suriye politikalarını eleştiren Temelli, "Suriye'de Anayasa yazılacak. Bu Anayasa hazırlanırken, Anayasa'da 'Kürtler olmasın' diye, her türlü yönteme başvuruyorlar. Oysa Suriye'nin geleceğine, Suriye'deki bütün halkları karar vermelidir. Suriye'de kim varsa yan yana gelmeli, anayasasını yazmalı, en iyi idari yöntemi birlikte bulmalıdırlar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van'da bir düğün salonunda partililerle buluştu. Temelli, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 42 gündür açlık greviyle toplumsal barışı aradığını savunarak, "Türkiye halkları barışa hasret, demokrasiye hasret. Leyla Güven ve onunla beraber zindanlarda açlık grevinde olan tüm yoldaşlarımız, Türkiye'nin barışını arıyor ve herkes biliyor ki; Türkiye'nin barışının yolu İmralı'dan geçiyor. O yüzden bu tecride son verelim. Türkiye 2013 ile 2015 yılları arasında bunu yaşadı. Bu hafızayı silemezsiniz. Türkiye barışa giden yolu gördü. Bunu artık yok sayamazsınız. O yüzden, bu tehdit koşulları devam ettikçe, Türkiye biliyor ki, barışın yolu açılmayacaktır. Barışın yolu açılmadığı sürece Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülemez. Çünka barışın yolu Kürt meselesinin çözümünden geçiyor. Kürt meselesinin çözümü demek, Türkiye'de demokrasi meselesi çözümüdür. Siz eğer Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını istiyorsanız, eşit yurttaşlık temelinde bir ülke inşa etmek istiyorsanız, o zaman bunun önündeki engelleri kaldırmanız lazım. Ama bu iktidar, tüm bu seslere kulağını kapatmış durumda. Leyla Güven'i duymuyor, bizleri duymuyor" dedi.

'SURİYE'DEKİ ANAYASADA KÜRTLERİN OLMASINI İSTEMİYORLAR'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, hükümetin Suriye politikalarını eleştirerek, "Ortadoğu'ya 'barış' gelmesin diye akla, hayale gelmeyecek her türlü yönteme başvuruyorlar. Şimdi Suriye Anayasa'sı yazılacak. Bu Anayasa hazırlanırken, bu Anayasa'da 'Kürtler' olmasın diye, her türlü yönteme başvuruyorlar. Oysa Suriye'nin geleceğine, Suriye halkları birlikte karar vermelidir. Kim varsa Suriye'de yan yana gelmeli, Anayasa'sını yazmalı, en iyi idari yöntemi birlikte bulmalıdırlar. Dün gece 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma daha imzalandı. Patriot füzesi anlaşması. Sana kim hava saldırısı düzenliyor da, sen S-400, Patriot füzesi alıyorsun" diye konuştu.

'DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE EDİLMEMESİ BU KÖPRÜNÜN YIKIMIDIR'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karara itiraz eden AK Parti hükümetini suçlayan Temelli, "Bu kararı tanımamak, Türkiye'nin hukuk devleti yolunda olma konusundaki son köprüyü yıkmak anlamına geliyor" dedi. Temelli, "Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesi, bu köprünün yıkımıdır. Biz bu ülkede hukuk sistemini getireceğiz. Artık, bu zihniyete son vermeliyiz. Bunu herkese çok iyi anlatmalıyız. Geçmişte yaşanan acılarla yaşamaya devam ediyoruz. Bu ülke, bu coğrafya zaten bir katliamlar tarihine sahip. Artık buna son verelim istiyoruz. Bu ülkede en büyük acıyı Kürtler çekti. O yüzden Kürtler olarak inadına barış ve demokrasi diyoruz. Gelin hep birlikte, yan yana artık bir daha bu acıların yaşanmaması için birlikte mücadele edelim"dedi.

'MAHKEME SALONLARINDA BİLE ADALET KALMADI'

Temelli, ülkenin adalet salonlarında bile adaletin kalmadığını ileri sürerek, "Mahkeme salonlarında o zulmün gözünün içine bakan Figen Yüksekdağ'a buradan selamlarımı yolluyorum. Bu ülke erkek egemen zihniyetiyle kadınlara zulmetmeye devam ediyor.Çünkü kadının siyasal ve toplumsal anlamda görünmesini istemiyor. Faşizm, erkek egemendir. İktidarlarını devam etmelerinin yolu, kadını yok saymaktan geçiyor. HDP bir kadın partisidir. HDP'ye düşmanlıkları tam da bu nedenledir. Kadına yönelik şiddette Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Çünkü bu iktidar kadına yönelik şiddeti meşru görüyor. Tüm kadınlar, bir olup yan yana gelmelidir. Bu ülkenin yargıçlarının bir kısmı, cübbelerini Cumhurbaşkanı'nın önünde iliklemeye kalktılar. Unutmuşlardı o cübbelerin iliksiz olacağını. Bundan da kötüsünü gördük. Yakalarına AKP'nin rozetini taktılar. AKP'nin ilçe teşkilatları gibi mahkemelerde hüküm vermeye başladılar. Buradan tüm yargıçlara sesleniyorum; cesaretli olun, hukuka sahıp çıkın. İktidarın değil, toplumun, halkın, bu ülkenin hizmetinde olun. Bu halk, sokağa çıkar ve başkanını da alkışlar. Bu halka, alkışlama diye talimat veremezsiniz" diye konuştu.

'ÖCALAN'A SELAM OLSUN'

Temelli, "Yerel demokrasiyi var etmek için iktidara yürüdüklerini" söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu fikrin sahibi Öcalan'a selam olsun. Şimdi kayyumlardan kurtulma zamanı. 3,5 ay sonra bütün bu kayyumları süpürüp atacağız. Bu süreçte çok çalışacağız ama öncelikle süpürgelerimizi yapacağız. Herkes süpürgelerini hazırlasın. Bunları süpürüyoruz. Bütün bu kayyumları faşizmin ve tarihin çöplüğüne süpürüp atacağız. Bu ülkeyi bu utançtan kurtaracağız.Türkiye'nin her yerinde bu ceberrut ittifak denilen bu Cumhur ittifakından, bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun için bu ülkeyi kuyulardan kurtarmak için 7/24 çalışacağız."

FOTOĞRAFLI