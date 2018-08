HDP'li Temelli: Bizim yastığımızın altında derdimiz var

Arif KAKARAŞ/VAN, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altlarındaki döviz ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısını eleştirerek, "Bizim yastığımızın altında dolar yok, altın yok. Bizim yastığımızın altında derdimiz var; açlık, işsizlik, yoksulluk var" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, DBP Van İl Örgütü'nce düzenlenen 'Halkla Bayramlaşma Programı'na katıldı. Bayramlaşma programına HDP Van milletvekilleri Bedia Özgöçke Ertan, Tayyip Temel, Muazzez Orhan, Murat Sarısaç ile çok sayıda kişi katıldı. Programa katılanlarla tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutlayan Temelli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış ve demokrasi için hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Temelli, "Bize diyorlar ki 'Örgütle aranıza mesafe koyun'. Bizim mesafe ile bir işimiz yok. Bu mesafeyi ayarlayacak olan devlettir. Örneğini her yerde verdim. Mesafeyi bir masa mesafesine indirdiğinizde oturdunuz, müzakere yaptınız. HDP olarak biz desteğimizi verdik, barış için demokrasi için. Şimdi de her türlü desteği vermeye hazırız; ama siz masayı devirdiniz. Dolmabahçe mutabakatını yıktınız, şimdi mesafeyi top mesafesine çıkardınız. Savaşıyorsunuz biz de size diyoruz ki bu mesafeyi ne yapacaksanız, siz yapacaksınız? Masa mesafesine çekin, işte orada bizim desteğimiz var. Biz barıştan, demokrasiden yana atılacak her adımda orada olacağız. Tüm gücümüzle olacağız; ama siz savaşıyorsanız biz tüm Türkiye halkları ile beraber, emekçilerle beraber, kadınlarla beraber bu savaşın karşısında yer almaya devam edeceğiz. Savaş hepimizi, Türk'ü de Kürt'ü de emekçiyi de kadını da büyük çöküşe sürüklüyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altlarındaki döviz ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısını eleştiren HDP'li Temelli, "'Ekonomik savaş' diyor. 'Kürt savaşı' vardı bir de 'ekonomik savaş' var. Bu savaş üzerinden iktidarda kaldığını bildiği için bu istisna durumu, olağanüstü hal durumunu kalıcılaştırmak istiyor. Meclis açılır açılmaz OHAL kalktı. Ertesi gün 3 yıllığına geldi. Hep bir savaş durumu, hep bir OHAL durumu. Dönüp diyor ki 'Ekonomik savaş var. Yastık altındaki dolarlarınızı, altınlarınızı bozdurun'. Bizim yastığımızın altında dolar yok, altın yok. Bizim yastığımızın altında derdimiz var, açlık var, işsizlik var, yoksulluk var. Dönüyor, 'Dış güçler var' diyor. Evet, dış güçler var, iç güçler de var. Bu dış güçlerle iç güçler kol kola bu ülkenin emeğini, doğasını talan ettiniz, sömürdünüz" dedi.

