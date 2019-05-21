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HDP'li Temelli: Haksızlıkları, hukuksuzlukları 200 sayfaya sığdıramazsınız

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıklanması beklenen gerekçeli kararla ilgili, "Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları 200 sayfaya sığdıramazsınız.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıklanması beklenen gerekçeli kararla ilgili, "Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları 200 sayfaya sığdıramazsınız. 23 Haziran seçimlerinde yendiğimiz iktidarı bir kez daha yeneceğiz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Temelli, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Kadınların sosyal yaşamda sürekli şiddete maruz kaldığını belirten Temelli, "İşte bakın nafaka yasasına. Kadınların boşanma durumunda mağduriyetini ortadan kaldıracak nafaka uygulaması kaldırılmak isteniyor" dedi.
'SANKİ EMEKLİLİK FOTOĞRAFI'
Temelli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'da düzenlenen töreni hatırlattı. Türkiye'de hukuksuzluğun hüküm sürdüğünü belirten Temelli, "Karşımızda bir Cumhurbaşkanı mı, yoksa partinin genel başkanı mı var, ayırt edemiyoruz. Kendisi de ayırt edemiyor. 19 Mayıs günü de gördük. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı Samsun'da kutlandı. 19 Mayıs'ın ruhuna vakıf olmayanlar, Samsun'a kutlamaya gittiler. Bir de fotoğraf çektirmişler, sanki emeklilik fotoğrafı. Evet, sizi emekli edeceğiz. O fotoğrafta Kürtler yok, kadınlar yok, gençler yok. Türkiye ittifakıymış, yaratmak istedikleri şey tetikçiliktir. Bizim de fotoğrafımız var. Öyle 10 kişi, 15 kişi değil milyonların fotoğrafı" dedi.
EĞİTİM ELEŞTİRİSİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim modelini eleştiren Temelli, "Belli dersler zorunlu olacak, ders sayısı azalacak, kariyer ofisleri öğrenciyi yönlendirecek. Sonra da 2023 eğitim vizyonu oluşturulacak. Bir felaketi izlemeye devam ediyoruz. Parası olan, neoliberal eğitim sisteminin koşullarında okuyor. Paran yoksa kız çocuklarını evlendiriyorlar, erkek çocuklarını da çırak yapıyorlar" diye konuştu.
'BİR KEZ DAHA YENECEĞİZ'
Temelli, 31 Mart'ta gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde halkın iradesinin yok sayıldığını öne sürdü. YSK'nın, İstanbul seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin açıklanması beklenen gerekçeli kararı değerlendiren Temelli, "Şimdi YSK, 200 sayfalık gerekçe yazmış. Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları 200 sayfaya sığdıramazsınız. Bu sahtekârlığa asla kılıf uyduramazsınız. 23 Haziran seçimlerinde, daha önce yendiğimiz; ama yenildikçe doymayan iktidarı bir kez daha yeneceğiz" diye konuştu.

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