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HDP'li Temelli: İktidara geldiğimiz yerlerde Türkiye'ye örnek olacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'da partisince düzenlenen seçim bildirgesi toplantısında yaptığı konuşmada, "Hak ettiğimizin mücadelesini veren bir anlayışla yerel yönetim anlayışımızı var edeceğiz.

HDP'li Temelli: İktidara geldiğimiz yerlerde Türkiye'ye örnek olacağız

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'da partisince düzenlenen seçim bildirgesi toplantısında yaptığı konuşmada, "Hak ettiğimizin mücadelesini veren bir anlayışla yerel yönetim anlayışımızı var edeceğiz. İktidara geldiğimiz yerlerde yapacağımız projelerle tüm Türkiye'ye örnek olacağız, iddiamız ve inancımız büyüktür" dedi.
Diyarbakır'da 21 Mart'ta kutlanması planlanan nevruz ile ile HDP büyükşehir belediye eş başkan adaylarının seçim bildirgesi toplantısı Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. HDP Diyarbakır Millletvekili Musa Farisoğulları, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık ile çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, nevruz kutlamaları hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Temelli, yerel seçimlerde iktidar olacakları yerde yaptıkları projelerle tüm Türkiye'ye örnek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Hakça paylaşıma olanak sağlayan yerel yönetim anlayışımızı var edeceğiz. Türkiye halklarının yüzde 80’i mağdur. Türkiye işsizlikle, hayat pahalılığıyla, enflasyonla boğuşuyor. Türkiye tarihinin belki de en büyük siyasi, iktisadi ve toplumsal çöküşüne sürükleniyor. Yerel demokrasi anlayışımızla, yerinden yönetim anlayışımızla sadece belediyecilik sınırlarında kalmayacağız. Özellikle işsizlikle, hayat pahalılığı ile mücadele konusunda sınıfsal perspektifimizle, emek eksenimizle, emekçinin, çiftçinin, esnafın haklarını koruyan, hakça paylaşıma olanak sağlayan, bize ait olana sahip çıkan, hak ettiğimizin mücadelesini veren bir anlayışla yerel yönetim anlayışımızı var edeceğiz. İktidara geldiğimiz yerlerde yapacağımız projelerle tüm Türkiye’ye örnek olacağız, iddiamız ve inancımız büyüktür, mücadelemiz büyüktür" dedi.

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HDP'li Temelli: İktidara geldiğimiz yerlerde Türkiye'ye örnek olacağızHDP'li Temelli: İktidara geldiğimiz yerlerde Türkiye'ye örnek olacağızHDP'li Temelli: İktidara geldiğimiz yerlerde Türkiye'ye örnek olacağız

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