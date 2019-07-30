HABER

HDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemez

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu, bu sorun çözülmeden, diğer sorunların çözülemeyeceğini öne sürdü.

HDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemez

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu, bu sorun çözülmeden, diğer sorunların çözülemeyeceğini öne sürdü.
HDP'li Sezai Temelli, beraberinde HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Nimettullah Erdoğmuş ile birlikte Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin en önemli sorununun Kürt sorunu olduğunu öne süren ve yeni Anayasa yapılması çağrısında bulunan Temelli şöyle dedi:
"Türkiye'nin en önemli sorununa, yani Kürt sorununa çözüm üretmemiz lazım. Bu sorunu yıllardır dile getiriyoruz, Hatta bizden önceki kuşaklar dile getirmiş. Çok eskiden gelen bir soruna işaret ediyoruz. Bu sorunu çözmeden diğer sorunları çözme olanağınız yok. Biz demokrasi olsun istiyoruz, sözün halkta olduğu bir yaşam istiyoruz. Bunu var etmek için bir aradayız. Bunun yolunu açacak ilk adım anayasa olmalıdır. Artık vatandaş, kendi anayasasını yapmalıdır. Sipariş anayasa ile hala yaşamaktayız. Defalarca yama yapıldı ve işler kötüye gitti. Kutuplaşmış siyasete itirazımız var. 2 kutup arasına sıkışmış bir ülkenin kaderi bu olamaz. O yüzde gelin, kendi anayasamızı yapalım."
Temeli ve beraberindekiler toplantının ardından HDP'li Suruç Belediyesini de ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

HDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemezHDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemezHDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemez

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
'Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti''Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti'
AK Parti'li Çiftçioğlu, CHP'li Tugay'ın 100 gününü değerlendirdiAK Parti'li Çiftçioğlu, CHP'li Tugay'ın 100 gününü değerlendirdi

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İYİ Partili eski il başkanı Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.