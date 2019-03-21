HDP'li Temelli: Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından nevruz kutlaması organize edildi. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Cumhurbaşkanı, gittiği her yerde bize 'terörist' diyor. Bizi size şikayet ediyor. Diyor ki 'Kürt bile değil'. Ben de diyorum ki 'Ben Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim'. Biz bir arada yaşayacağız" dedi.

HDP ve DBP tarafından Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, nevruz kutlaması düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi kapsamında, kutlama alanı, havadan drone ile denetlendi. Kutlamaya gelenler, alanda kurulan güvenlik barikatından geçirilirken, üst aramaları da yapıldı. Nevruz kutlamasına; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Van büyükşehir belediye başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı, HDP'nin ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe eş başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Ateş yakılmasının ardından kutlamaya gelen bazı İranlı turistler de kol kola girerek, halay oynadı.