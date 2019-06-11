HABER

HDP'li Temelli: Samimi yargı reformuna katkı vermeye hazırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Eğer gerçekten yargıda samimi reforma ihtiyaç duyuyorsanız, bakın bizim hazırlığımız var, isteyin; gönderelim, inceleyin.

ANKARA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Eğer gerçekten yargıda samimi reforma ihtiyaç duyuyorsanız, bakın bizim hazırlığımız var, isteyin; gönderelim, inceleyin. Bizim hazırlığımız toplumsal barış üzerinedir. Samimi bir yargı reformuna 'evet' diyorsanız biz katkı vermeye hazırız" dedi.
HDP'li Temelli, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Programı'nı değerlendirdi. Programın uzun süredir ciddi beklentiler oluşturularak, kamuoyu gündemine getirildiğini kaydeden Temelli, "17 yıl sonra bu belgeye baktığımızda aslında yargı konusunda ne denli içler acısı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu hep birlikte gördük. Yani yine her zamanki gibi önden topluma, kamuoyuna umudu ve beklentileri servis ediyorlar. Sonra da zamana yayma politikasıyla 'Strateji belgesi hazırladık', 'Eylem planı yayınladık' diye aslında bu beklentileri yine karamsar bir bekleyişe çevirmekle meşguller. Belge ile adalet sistemindeki tahribatı ve adalet sisteminde yaşanan çöküşü gördük. Aslında Türkiye'de yargı konusunda ne denli acil adımlar atılması gerektiğine hep birlikte şahit olduk" diye konuştu.
'KATKI VERMEYE HAZIRIZ'
Yargı reformu konusunda samimiyet aradıklarını belirten Temelli, "Eğer gerçekten yargıda samimi reforma ihtiyaç duyuyorsanız bakın, bizim hazırlığımız var. İsteyin; gönderelim, inceleyin. Bizim hazırlığımız toplumsal barış üzerinedir. Gelin Meclis çatısı altında bütün partiler yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına, toplumsal barışı var etmek yararına görüşelim, müzakere edelim. Samimi bir yargı reformuna 'evet' diyorsanız biz katkı vermeye hazırız" dedi.
Temelli, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretine de yer verdi.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Suriyelilerin plaja alınmaması kararına başkan meclise iade ettiSuriyelilerin plaja alınmaması kararına başkan meclise iade etti
Bakan Soylu: “İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek”Bakan Soylu: “İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek”

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz

Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz

CHP'den askerlik kanununa destek için '45. madde' şartı

CHP'den askerlik kanununa destek için '45. madde' şartı

Son dakika! Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile görüştü: Kabul edilemez

Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile görüştü: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Tehdit ve yaptırım dili kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Bergama Belediye Başkanı'ndan tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Bergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.