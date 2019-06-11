HDP'li Temelli: Samimi yargı reformuna katkı vermeye hazırız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Eğer gerçekten yargıda samimi reforma ihtiyaç duyuyorsanız, bakın bizim hazırlığımız var, isteyin; gönderelim, inceleyin. Bizim hazırlığımız toplumsal barış üzerinedir. Samimi bir yargı reformuna 'evet' diyorsanız biz katkı vermeye hazırız" dedi.

HDP'li Temelli, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Programı'nı değerlendirdi. Programın uzun süredir ciddi beklentiler oluşturularak, kamuoyu gündemine getirildiğini kaydeden Temelli, "17 yıl sonra bu belgeye baktığımızda aslında yargı konusunda ne denli içler acısı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu hep birlikte gördük. Yani yine her zamanki gibi önden topluma, kamuoyuna umudu ve beklentileri servis ediyorlar. Sonra da zamana yayma politikasıyla 'Strateji belgesi hazırladık', 'Eylem planı yayınladık' diye aslında bu beklentileri yine karamsar bir bekleyişe çevirmekle meşguller. Belge ile adalet sistemindeki tahribatı ve adalet sisteminde yaşanan çöküşü gördük. Aslında Türkiye'de yargı konusunda ne denli acil adımlar atılması gerektiğine hep birlikte şahit olduk" diye konuştu.