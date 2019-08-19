HDP'li Temelli: Şimdi demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Şimdi demokrasi zemininde, demokratik siyaset zemininde, demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır. Asla bu zemini terk etmeyeceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Temelli, "KHK ile ihraç edilenler, belediyelerimize atanan kayyumlar, demokratik siyasetin tasfiyesi, eş genel başkanlarımız milletvekillerimizin tutuklanması gibi çok uzun süre OHAL rejimi altında yaşadık. Bu rejim üzerinde iktidarını şekillendirenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkeye dayatırken, şimdi de örtülü bir OHAL rejimini dayatmaya devam ediyorlar" dedi.

'MÜCADELEYİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Temelli, HDP'li 3 belediye başkanının yasal karşılığı olmayan bir metinle görevlerinden alındığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tüm yerel yönetimlerde, tüm meşru demokratik zeminde, demokrasi mücadelemize devam edeceğimizin altını, bir kez daha ısrarla çizmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl ki OHAL'de mücadelemizden vazgeçmedik, demokrasi- barış mücadelesini yükselttik, bugün de aynı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."