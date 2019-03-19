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HDP'li Temelli soruşturmayla ilgili konuştu Bir suç ortada yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili, Bir suç ortada yok.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili, Bir suç ortada yok. Suçun olması da zaten söz konusu değil dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batman'ın Beşiri ilçesinde belediye önünde partisince düzenlenen mitinge katıldı. Mitingin ardından açıklama yapan Temelli, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında açılan soruşturmaya değindi. Tunceli'deki aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlanan Temelli, şunları söyledi
Sadece bana değil, birçok arkadaşımıza soruşturma açılıyor. Her gün onlarca soruşturma açılıyor. Bir suç ortada yok. Suçun olması da zaten söz konusu değil. Bugün cezaevinde olan hiçbir arkadaşlarımız suçu olduğu için cezaevinde değil. Hiçbir haklı gerekçesi olmayan soruşturmalar açılıyor. Alıştık bunlara. Ama Türkiye umutsuzluğa hiç prim vermesin. Her gün umuda uyansın, umudu güçlendirsin. Çok yakın zaman Türkiye çok daha adaletli bir ülke olacak. Adalet, mahkeme salonlarına geri dönecek. Bunu hep birlikte başaracağız.

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