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HDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimin demokrasi referandu olduğunu söyleyerek, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz.

HDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimin demokrasi referandu olduğunu söyleyerek, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz. Bu seçenek kadınların, gençlerin, emekçilerin buluşacağı bir seçenektir" dedi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 2'nci Olağanüstü Kongresi, Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla düzenlendi. Kongrede konuşan Temelli, Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' adı altında yeni seçenek sunduklarını söyledi. Temelli, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz. Bu seçenek kadınların, gençlerin, emekçilerin buluşacağı bir seçenektir. Bu seçenek çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyetin seçeneğidir. Bu seçenek hep birlikte var edeceğiniz onurlu barışın seçeneğidir. Şimdi bu seçenekte buluşma zamanı" diye konuştu.
23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 'demokrasi referandumu' olarak gördüklerini kaydeden HDP'li Temelli, "23 Haziran, sadece belediye başkanlığı seçimi değil demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda Türkiye halkları, toplumsal muhalefet, tüm samimiyetiyle mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşma gerçekleşirse belediye başkanlığı da meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye'nin demokrasi yolu açılır, barış yolu açılır" dedi.
İL EŞ BAŞKANLIĞINA MAZBATALARI VERİLMEYENLER SEÇİLDİ
Öte yandan kongrede, HDP'nin Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçilip, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Hülya Alökmen ile Bağlar Belediye Başkanı seçilip, aynı gerekçeyle mazbatası verilmeyen Zeyyat Ceylan seçildi.

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