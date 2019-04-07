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HDP'li Temelli: YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İtirazları değerlendirirken de mazbataları verirken de YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli, anayasanın ve yasaların dışına düşmemelidir" dedi.  HDP'den aday gösterilip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre kazanan belediye başkan adayları, Diyarbakır'da, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında toplandı.

HDP'li Temelli: YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İtirazları değerlendirirken de mazbataları verirken de YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli, anayasanın ve yasaların dışına düşmemelidir" dedi.
HDP'den aday gösterilip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre kazanan belediye başkan adayları, Diyarbakır'da, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında toplandı. Seçimin kesin olmayan sonuçlarının değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yasaların gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. HDP'li Temelli, "İktidarın seçim sonuçlarını kabul etmez tavrına karşı anayasa kurumları, anayasaya ve hükümlerine göre adım atmalıdır. YSK, anayasal bir kurumdur; seçim adaletine ve seçimin nasıl yapılacağına dair yasalara uymak durumundadır. İtirazları değerlendirirken de mazbataları verirken de YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli, anayasanın ve yasaların dışına düşmemelidir" diye konuştu.
Toplantı, HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin konuşmasının ardından basına kapalı sürdürüldü.

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