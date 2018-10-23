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HDP'li Temelli'den 'cumhur ittifakı' açıklaması: Pazarlığa tutuşmuşlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim için 'ittifak' tartışmalarıyla ilgili "'Cumhur ittifakı' birbiriyle pazarlığa tutuşmuş; af konusu, EYT konusu, ant konusu.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim için 'ittifak' tartışmalarıyla ilgili "'Cumhur ittifakı' birbiriyle pazarlığa tutuşmuş; af konusu, EYT konusu, ant konusu. Bunlar üzerinden yürüyen hikaye, pazarlıktır. Bu, kayıkçı kavgasıdır" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçime yönelik ittifak tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Temelli, "Türkiye, bu anlayıştan dolayı hiçbir sorununu çözemediği gibi sorunlar yumağı içine her gün daha fazla sürükleniyor. Çözmenin yolu yok mu? Var. Tüm programlarımızda, tüm çalışmalarımızda bu soruların çözümü için aslında çalışıyoruz, emek veriyoruz. Hem HDP olarak hem dostlarımızla alanında çalışan tüm STK'lar ile bu ülkenin sorunlarını nasıl çözebiliriz, diye yoğun mesailer harcıyoruz. Bir de iktidarın harcadığı mesaiye bakın; yerel seçim pazarlıkları. 'Cumhur ittifakı' birbiriyle pazarlığa tutuşmuş; af konusu, EYT konusu, ant konusu. Bunlar üzerinden yürüyen hikaye, pazarlıktır. Bu, kayıkçı kavgasıdır. Bu kavgaya son vermenin yolu; halkın iradesine sahip çıkmak, halkın önderliğini kabul etmektir" diye konuştu.
'3 HAFTA GEÇMİŞ, OLAY YERİ İNCELEME MÜDÜRÜ GİBİ ANLATIYOR'
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün Suudi yetkililerce açıklanmasını değerlendiren HDP'li Temelli, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı çıkmış, Kaşıkçı vakasıyla ilgili açıklamalar yapıyor. Kaşıkçı, 2 Ekim'de öldürüldü; neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Aradan 3 hafta geçmiş, sanki olay yeri inceleme müdürü gibi çıkmış olayı anlatıyor. 'Bu kameralarla sivrisineği bile yakalarız biz. Nasıl oldu da gözümüzden kaçtı?' diyorlar. Gözünüzden bir şey kaçmadı. Bu, diplomaside geldiğiniz durumu size gösteriyor. Kaşıkçı Türkiye'de öldürüldüyse neden Türkiye'de öldürüldüğünün yanıtını vermek zorundasınız. Yoksa siz Adli Tıp Kurumu değilsiniz. Siz siyaseten sorumlu bir kurumsunuz. Bu sorunun yanıtı İdlib'dedir. Bu sorunun yanıtı; Fırat'ın doğusundadır, bu sorunun yanıtı IŞİD'le yapılan işlerde saklıdır. O yüzden bu soruları size sormaya devam edeceğiz. Kamera mevzusuna gelince size başka kameraları da hatırlatayım. Suruç'taki kameralar. Şenyaşar ailesinden 3 arkadaşımız hastanede onlarca kameranın çekimi altında yüzlerce gözün önünde katledildi. Kaşıkçı'yı izleyen kameraları sorduğunuz kadar bu cinayeti izleyen kameraları da sorun. Hem de bunu sabah akşam HDP'yi izleyen İçişleri Bakanı'na sorun. Size o kameraları göstersin, o kayıtları göstersin. 17 failden hala bir kişi bile neden gözaltına alınmadı; onu anlatsın. Diyarbakır İl Eş Başkanımız Şerif Camcı'yı gözaltına alana kadar bu suçluları gözaltına alın. İşte o zaman o kameralar işe yarar."

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