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HDP'li Temelli'den "Yavaş ve İmamoğlu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyledi.

Temelli, bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran seçimlerinde ikinci tura kalınamamasına ilişkin olarak Temelli, şöyle konuştu:

"Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. O zaman şimdi yerel seçimlere gidiyorsak, biz bir hamle daha yaptık. Türkiye'deki demokrasiden yana, bu iktidarın karşısında, bu otoriter rejimden mağdur olmuş, itirazı olan seçmenleri seçeneksiz bırakmamak için demokrasi zemini anlamında bir seçenek yarattık. Dedik ki 'biz aday çıkarmıyoruz'. Bizim aday çıkarmamamız bir seçenektir. Dolayısıyla bir demokrasi referandumu gibi her yerel kendi referandumunu yapsın. Hangi aday öndeyse demokrasi güçlerinin taleplerine ses olsun, ortaklaştırsın, alsın oyları Cumhur İttifakı karşısında demokrasi güçleri kazansın. Bunu yapmak orada demokrasi referandumunda aday olanın sorumluluğundadır. HDP seçmenleri buna rıza göstermiştir."

Stratejilerinin çok net olduğunu, tek başına girdikleri yerde seçimleri kazanacaklarını, diğer yerlerde de "Cumhur İttifakı"na kaybettireceklerini ifade eden Temelli, "Ankara adayı HDP'ye vaatte bulunmayabilir. Ankara adayının bizimle bir yerde yolu hiç kesişmemiş olabilir. Ankara adayının demokrasi ile ilişkisini oturup tartmıyoruz. Biz demokrasi adına bir hamle yapıyoruz." dedi.

"Seçmeniniz buna ikna oldu mu?" sorusuna Temelli, "Evet. Seçmen buna ikna olmuş durumda. HDP'liler kararlı." yanıtını verdi.

Temelli, şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz."

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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