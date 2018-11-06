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HDP'li Toğrul'a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

GAZİANTEP (AA) - HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahmut Toğrul katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Toğrul'un avukatları, sanığın konuşmalarında suç unsuru oluşmadığını ve beyanlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Şubat 2016'da Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşını söylediğini, 250 kişilik kalabalığa yaptığı konuşma ve aynı yıl mart ayında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki nevruz etkinliğinde sarf ettiği sözlerin terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın Kahramanmaraş'taki etkinlikteki sözlerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturmadığını ancak Gaziantep'teki eyleminde atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek, sanık için 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

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Gaziantep HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Propaganda terör örgütü PKK/KCK

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