HDP'li Toğrul'a 'terör örgütü propagandası'ndan 2,5 yıl hapis

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

HDP'li Mahmut Toğrul hakkında, 2016 yılında Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta partililere seslendiği konuşmada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Toğrul'un tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Toğrul katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Avukatları yaptıkları son savunmada Toğrul'un konuşmasında suç unsuru oluşmadığını, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Duruşma savcısı ise mütalaasında Toğrul'un konuşmasının 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu oluşturduğunu ve bu kapsamda cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Mahmut Toğrul'un Gaziantep'teki konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığını ancak Kahramanmaraş'taki konuşmasında üzerine atılı suçun oluşmadığına kanaat getirerek, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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