HDPli Tosun’a 10 Yıl Hapis Cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Sur’da yaşanan olaylar sırasında PKK’ya yardım ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14’üncü kez görülen davaya sanık Remziye Tosun katılmazken, avukatı hazır bulundu. Soruşturma aşamasında Remziye Tosun aleyhine ifade veren İ.H.K., duruşmada tanık olarak dinlendi. İfadesinde önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen İ.H.K., “Teşhis ifadelerim doğrudur. 2015 yılında ben örgüte katılım yapacaktım. Sanık ile ilgili verdiğim ifadelerim o süreçte yaşadıklarımın bir kısmıdır. Bu olaylar nedeniyle mağdurum. Ailem ve ben 5 sene maddi ve manevi olarak çok mağdur edildik” dedi.

Daha sonra söz alan Tosun’un avukatı Muharrem Şahin, tanık beyanlarını kabul etmedi. Şahin, “Tanık daha önce 100’e yakın insan hakkında beyan vermiştir. Bu kadar bilgiye sahip olmak mümkün değildir. Beyanları gerçek dışıdır” dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise Remziye Tosun’un PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını istedi.