HDPli Tosun’a 10 Yıl Hapis Cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Sur’da yaşanan olaylar sırasında PKK’ya yardım ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14’üncü kez görülen davaya sanık Remziye Tosun katılmazken, avukatı hazır bulundu. Soruşturma aşamasında Remziye Tosun aleyhine ifade veren İ.H.K., duruşmada tanık olarak dinlendi. İfadesinde önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen İ.H.K., “Teşhis ifadelerim doğrudur. 2015 yılında ben örgüte katılım yapacaktım. Sanık ile ilgili verdiğim ifadelerim o süreçte yaşadıklarımın bir kısmıdır. Bu olaylar nedeniyle mağdurum. Ailem ve ben 5 sene maddi ve manevi olarak çok mağdur edildik” dedi.
Daha sonra söz alan Tosun’un avukatı Muharrem Şahin, tanık beyanlarını kabul etmedi. Şahin, “Tanık daha önce 100’e yakın insan hakkında beyan vermiştir. Bu kadar bilgiye sahip olmak mümkün değildir. Beyanları gerçek dışıdır” dedi.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise Remziye Tosun’un PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını istedi.
Bunun üzerine bir kez daha söz alan Tosun’un avukatı Şahin, müvekkilinin 2015 yılındaki hendek olayları sırasında Sur İlçesi’nde ikamet ettiğini belirterek, “Çatışmaların başlamasından sonra Sur’dan çıkışlar oldu. Müvekkilimin ekonomik koşulları iyi değildi. Oradan çıkarsa yaşayabileceği alternatif söz konusu değildi. Mütalaanın diline, yaklaşımına ve sizin de yargılama yapmanıza gerek yoktur. Mütalaada müvekkilimin bire bir örgüt üyesi olduğu, çatışmalara girdiği, örgüt militanlarını tedavi ettiği belirtiliyor. Bir insanın bu kadar güce sahip olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilim hakkındaki beyanlar, kişilerin gözaltına alındığında verdiği beyanlardır. Görüntüleri itibariyle hepsinin kaba dayağa, hakarete, küfürlere maruz kaldığı görünüyordu. Zaten bunu mahkemede dile getirdiler. Aleyhte beyanda bulunanların birçoğu mahkemede böyle bir ifade vermediklerini beyan ettiler. Sur’da kalan kişileri sağ salim çıkardık, ancak getirip burada yargıladık, tutukladık” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Remziye Tosun’u “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra cezayı 12 yıla çıkaran mahkeme, sanığın iyi halinden dolayı cezayı 10 yıla indirdi.
Mahkeme Tosun hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verirken, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesini kararlaştırdı.
2015 yılında yaşanan çatışmalar sırasında Sur’da bulunan Tosun, daha sonra dışarı çıkarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Bazı tanıkların Tosun’un yaralı PKK’lıları tedavi ettiğini iddia etmişti. Hakkında dava açılan Tosun, 2018 seçimlerinde HDP’den milletvekili seçildi.
HDP’ten karara tepki
Tosun’a ceza verilmesine HDP tepki gösterdi. Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, mahkeme kararının siyasi olduğunu söyledi. Danış Beştaş, "Bu karar her şeyden önce haksız ve hukuka aykırıdır. Tüm milletvekili arkadaşlarımızla ilgili kararlarda olduğu gibi Remziye Tosun’la ilgili karar da siyasi bir karardır. Remziye Tosun'un dokunulmazlığı kaldırılmadı ve hala milletvekili. Dokunulmazlığı kaldırılmadığı halde davaya devam edildi. Hukuk uygulanırsa bu karar bozulacak, buna inanıyoruz. Yeter ki yürürlükteki hukuk kuralları uygulansın. Remziye Tosun olaylar sırasında Sur'da yaşadığı için bu dava ile muhatap oldu. İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM'e kadar bu dava götürülecek. Bu HDP'ye yönelik siyasi ablukanın, yıldırmanın saldırıların bir parçasıdır. Bunu kabul edilemez buluyoruz buna karşı bütün yasal girişimleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.