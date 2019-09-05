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HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

HDP’li Ahmet Türk’ün, bağımsız belediye başkanlığı döneminde HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyete Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 514 bin TL özel kalem harcaması yaptığının faturaları ortaya çıktı.

HDP’li Ahmet Türk’ün, bağımsız belediye başkanlığı döneminde HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyete Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 514 bin TL özel kalem harcaması yaptığının faturaları ortaya çıktı. Öte yandan KHK ile terör propagandası terör örgütünü övdükleri için yayın yasağı olan ve kapatılan gazetelere HDP Mardin Büyükşehir Belediyesinden ödenek ayrıldığının faturaları görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, 2014- 2016 yılları arasında HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyeti için toplamda 500 bin lirayı bulan harcamalar yaparak faturaların heyetlerinin geldiği günlerin dışında farklı tarihlerde kesilerek belediye bütçesinden toplamda 514 bin TL ödeme sağlandığının faturaları ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş’a kahve ve badem şekeri ziyafeti
Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyetinin ağırlanması ve verilen hediyeler için özel kalem müdürlüğü bütçesinden yaklaşık 514 bin lira harcama yapılırken, 2015 yılında Demirtaş ve beraberindekilere belediye ziyaretinde 76 kilogram badem şekeri ve 76 kilogram kahve hediye edildiğine dair fatura kesildiği tespit edildi.
Taciz iddialarıyla gündeme gelen ve Ahmet Türk tarafından 2019 yerel seçimlerinde yeniden göreve getirilen A.D.’nin oteli de sık sık yemek verilen yer arasında yer alırken, A.D.’nin o dönem milli eğitimde öğretmenlik yaptığı ve hakkında bir çok soruşturma olduğu da iddia ediliyor.
Faturalar arasında merkezi Kızıltepe’de bulunana Elit Güzellik, Fotoğrafçılık ve Organizasyon şirketi adına yemek bedeli için 45 bin lira ödeme yapıldığı yer aldı. Görevden alınmadan önce CHP’li heyete bin kişilik restoran olmayan ilçede 50 bin TL’lik fatura kesildi. 11 Kasım 2016 tarihinde faturalar arasında görevden alınmadan hemen önce CHP’li heyeti ağırlayan Ahmet Türk, Derik ilçesinde CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Fatma Belgin Gökçe ve Bursa Mimarlar ve Peysaj Odası Başkanı ile yemek programı düzenlendiğini belirterek bin 46 kişiye 49 bin 141 TL’lik fatura kestirdiği ortaya çıktı.

Kapatılan gazetelere reklam yağmış
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin aralarında kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin yer aldığı KHK ile kapatılan terör örgütü yandaşı gazetelere verdiği reklam ve ilanlara ilişkin faturalar da yer alırken, 2 yıl içinde sadece özel kalem müdürlüğü harcamalarında yemek, kahve ve HDP’li, CHP’li heyetlerin ağırlanmasına 514 bin TL harcadığı belirtildi.

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