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HDP’li Üç Belediyeye Daha Kayyum Atandı

18.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Haklarında terör soruşturması gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve tutuklanan Hakkâri, Yüksekova ve Nusaybin Belediye Başkanları’nın yerine kayyum atandı

HDP’li Üç Belediyeye Daha Kayyum Atandı

Haklarında terör soruşturması gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve tutuklanan Hakkâri, Yüksekova ve Nusaybin Belediye Başkanları’nın yerine kayyum atandı. HDP hükümete kayyum uygulamalarına son vermesi çağrısı yaptı.

Haklarında terör soruşturmaları gerekçe gösterilerek göz altına alınan HDP'li Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar, Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin’le Nusaybin Belediyesi Eş Başkanları Ferhat Kut ve Semira Nergiz dün mahkemeye çıkarıldı. Karaman, Yaşar ve Nergiz tutuklandı.

Tutuklama kararlarının ardından Nusaybin Belediyesi’ne Kaymakam Mehmet Balıkçılar, Yüksekova Belediyesi’ne Kaymakam Osman Doğramacı Hakkâri Belediyesi’ne ise Vali İdris Akbıyık kayyum olarak atandı.

Daha önce Van, Diyarbakır, Mardin ve Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’yle Erzurum Karayazı ilçelerinin belediyelerine de kayyum atanmıştı.

Kayyum kararına HDP’den ilk tepki Parti Sözcüsü Günay Kubilay’dan geldi. Haftalık olağan basın toplantısında konuşan Kubilay, hükümete kayyum uygulamasına son verme çağrısı yaptı. Kubilay, “Demokratik ve meşru siyaset yöntemiyle artık ülkeyi bu iktidar yönetemiyor. Kimse bunların yalanlarına, iftiralarına artık inanmıyor. Bu iktidar çoğunluk desteğini yitirmiş, gayrimeşru bir iktidardır. Toplumun meşru yöntemlerle, demokratik yöntemlerle siyaset yapması mümkün değildir. Bu operasyonların tamamı siyasi ve hukuksal dayanaktan yoksundur. Bunlar önce minareyi çalıyor sonra kılıfı uyduruyorlar. Önce siyasi karar veriyor sonra hukuksal gerekçe bulmaya çalışıyorlar. O nedenle bu operasyonlar, gözaltılar, hukuksuzdur, keyfidir. Arkadaşlarımız herhangi bir suç işledikleri için değil tam tersine iktidar tarafından işlenen suçların teşhir ettikleri, belediyelerdeki hırsızlıkları, yolsuzlukları kamuoyuna açıkladığı için haklarında operasyon yapılıyor gözaltına alıyor ve tutuklanıyorlar. HDP'li belediyelere yönelik kayyum uygulamalarıyla AKP-MHP iktidar sadece Kürt düşmanı değil doğal varlıkların ve kamu kaynaklarının nasıl yağmalandığını, belediyelerin nasıl bir hırsızlık ve yolsuzluk çukuruna sürüklendiğini göstermekle kalmadı, aynı zamanda dünya nimetlerinin dışındaki bütün insani değerlerin aşındığı bir ahlaki çöküntünün yaşandığını da gün yüzüne çıkardı. Yarın 19 Ekim, bundan 2 ay önce 19 Ağustos'ta Mardin, Van ve Amed Büyükşehir belediyelerine siyasi kayyum darbesi yapılarak, kayyum atandı. Kürt halkının siyasi iradesi bir kez daha gasp edildi. Bu zamana kadar kayyum darbesinde gerekçe diye topluma empoze edilen hiçbir iddia veya suçlamaya hukuksal dayanak oluşturacak hiçbir gerekçe ileri süremediler. Halkın vergilerini halka hizmet için kullanmıyor dağa gönderiyorlar diye kopardıkları yaygaraya, tek bir örnek dahi gösteremediler. Yarın kayyum uygulamasının ikinci ayı, bir kez daha çağrı yapıyoruz, ellerinizi belediyelerimizin çekiniz. Kürt düşmanlığına son verin, geçici olarak görevden uzaklaştırılan, belediye eş başkanlarını derhal görevlerine iade edin. Belediyeleri gerçek sahiplerine teslim edin ve kayyum rejimine son verin” dedi.

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