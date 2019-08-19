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HDP'li Üç Büyükşehir Belediye Başkanı Görevden Alındı

19.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Haklarında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine valiler görevlendirildi

HDP'li Üç Büyükşehir Belediye Başkanı Görevden Alındı

HDPli Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Haklarında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine valiler görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığının sabah erken saatlerde internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alındığı açıklandı.

Açıklamada PKK’nın; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullandığı belirtilerek,” Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek suçlarından hakkında bir 1 kovuşturma, sekiz ayrı soruşturma dosyası bulunan Adnan Selçuk Mızraklı’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkında iki kovuşturma, dört ayrı soruşturma dosyası bulunan Ahmet Türk’ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkında bir 1 kovuşturma, altı ayrı soruşturma dosyası bulunan Bedia Özgökçe Ertan’ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıkları, davranış ve söylemlerde bulundukları, belediyenin imkânlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdiklerine ilişkin Bakanlığımıza birçok ihbar, şikâyet ve bilgi ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.

Üç başkan hakkındaki soruşturmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada başkanların, PKK’nın talimatları doğrultusunda eş başkanlık sistemi getirdikleri, eş başkanlara yasadışı olarak fiilen belediye başkanlığı yaptırdıkları, görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında fiilen bu belediyelerde çalıştırmaya başladıkları vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Belediyeleri yeniden bölücü terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeye çalıştıkları, belediye çalışanı olmayan bu kişilerin, belediyenin yatırımlarını, personel alımlarını, meclis ve encümen gündemini belirlemeye kadar tüm işlere müdahil olmalarına göz yumdukları, ayrıca 2019 seçimlerinde HDP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişilerin, sanki görevdelermiş gibi belediyelerde fiili olarak görev yapmalarına ve belediye personeline emirler vermelerine müsaade ettikleri, PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına mobbing uyguladıkları, baskı yaptıkları, görev yerlerini değiştirdikleri veya işten çıkardıkları, teröristlerin cenazelerine katılarak ve bu teröristlerin mezarlarını ziyaret ederek terör örgütüne ve teröristlere alenen destek verdikleri, 2019 yerel seçimleri sonrasında milli manevi geçmişimizi hatırlamamıza yardımcı olan cadde, sokak veya park isimlerini, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almış örgüt mensuplarının isimleri ile değiştirmeye başladıkları, Belediye başkanlarının ölen teröristler için esas duruşa geçerek saygı duruşunda bulundukları, bölücü terör örgütü mensupları tarafından çok sık kullanılan Örgüt Marşının bu saygı duruşu esnasında söylendiği tespit edilmiştir.” denildi.

Açıklamanın sonunda üç belediye başkanının yürütülen adli ve idari soruşturma ve kovuşturmaların selameti için geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları ve yerlerine üç ilin valilerinin görevlendirildiği belirtildi.

Öte yandan polisin Diyarbakır HDP yöneticilerine yönelik olarak da bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu arada kararla ilgili ilk tepki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’dan geldi. Belediye önünde bir açıklama yapan Mızraklı, halk iradesinin hiçe sayıldığını söyledi. Mızraklı,“Türkiye’ye seslenmek istiyorum, bugün 19 Ağustos 2019. Türkiye tarihi açısından, Türkiye’deki demokrasi değerleri, hukuk rejimi, adalet kavramı, seçmen iradesi gibi temel kavramları bir kere daha yerle yeksan edildiği, seçmen iradesinin hiçe sayıldığı, 31 Mart’ta ortaya çıkmış olan seçmen iradesinin hiçe sayıldığı, muhalif olanlara merkezi idarenin, gücü elinde tutan kesimlerin halk iradesini hiçe sayarak bir gece yarısı kararıyla İçişleri Bakanlığı notuyla görevden alındığımız ifade edilmekte. Ben yazıyı gördüm ve yazının üzerine bunu bana bu iradeyi veren halk adına imzalamayı bir onursuzluk adlerim dedim. O notu yazdım ama imza koymadım çünkü benim inandığım anayasa değerleri, hukuk rejimi, hukuk değerleri ve hepsinin en üstünde olan halk iradesine rağmen bir işlem tesis edildi. Bu tesis edilen işlemi benim hukuk normları dahilinde kabul etmem mümkün değil” dedi.

Mızraklı açıklamasının ayrıca “Burada Türkiye siyaseti açısından, Türkiye’deki demokratik muhalefet açısından bir turnusol durumu söz konusudur. Burada eğer dünyanın herhangi bir yerinde eğer bir insan hakları sorunu varsa, eğer bir hukuk sorunu varsa bu ülkedeki herkesin sorunudur. Buradaki sorunda Türkiye’deki bütün demokratik muhalefeti, demokrasiye inanan çevreleri, sivil toplumu tüm kesimleri de bir turnosolla karşı karşıya bırakmıştır. Halk iradesine karşı geliştirilen bu tutumlar karşısında demokratik iradenin de güçlü bir şekilde sesini duyurması gerekmektedir. Önümüzde bunun test edileceği bir dönem var. Bu kararı verenler Türkiye yurttaşlarının iyiliğini düşünenler değildir.” ifadelerini kullandı.

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