HDP'li vekiller açlık grevini sonlandırdı

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, görüştüğü avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamanın ardından Diyarbakır'da HDP'li 4 milletvekili açlık grevini sonlandırdı. Hastaneye kaldırılan milletvekillerinden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süreç boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, avukatları ve ailesiyle görüştürülmediği iddiasıyla Diyarbakır'da tutuklu olduğu E Tipi Cezaevi'nde 8 Kasım 2018'de açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakki Milletvekili Leyla Güven, 25 Ocak'ta sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Eylemine Diyarbakır Bağlar'daki evinde de devam eden Güven'e, HDP'nin Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Tayip Temel ile Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ da Mart 2019'dan itibaren açlık grevine başlayarak destek verdi. Öcalan'ın, 22 Mayıs'ta görüştüğü avukatları aracılığıyla çağrıda bulunmasının ardından bugün HDP il binasında basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri, açlık grevlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Basın toplantısına katılan milletvekilleri Murat Sarısaç, Tayip Temel ve Dersim Dağ ile evinde bulunan Leyla Güven, açlık grevlerini bitirme kararının ardından ambulanslarla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

200 günlük açlık grevini sonlandıran Leyla Güven hastaneye götürülürken yaptığı açıklamada, "Bu eylemin birinci gününden bugüne kadar ilgi gösteren herkese, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

