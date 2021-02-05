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HDP’li vekiller dokunulmazlıklarını kullanarak yol kapatmaya kalktı

05.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili dün akşam yapılan eylemde, yasağı delmek için dokunulmazlığını kullanmayı düşünen HDP’li vekiller belediye otobüsünün önüne oturarak eylem yaptı.

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili dün akşam yapılan eylemde, yasağı delmek için dokunulmazlığını kullanmayı düşünen HDP’li vekiller belediye otobüsünün önüne oturarak eylem yaptı. HDP’li bazı vekiller yola oturarak trafiği engelledi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.
Kadıköy’de dün akşam saatlerinde bazı noktalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili eylem ve gösteri düzenlendi. Eyleme katılan HDP’li milletvekilleri yol üzerinde oturarak araç gidiş gelişini engelledi. Yere oturan milletvekilleri ve eylemciler, polisin çabası sonucu kaldırılınca yol tekrar araç geçişine açıldı.

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