HDP’li Vekiller Washington’da: ‘Umutla Devam Ediyoruz’

Özsoy panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin demokrasiden ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden her geçen gün daha da uzaklaştığını vurguladı ve geçen yıl resmi olarak kaldırılmış olmasına rağmen ülkede OHAL’in hala devam ettirildiğini savundu. Özsoy, “Hükümeti ve özellikle de Kürt politikalarını eleştiren herkesin suçlu durumuna düştüğü ve terörist, hain ya da düşman olarak cezalandırıldığı Türkiye’de, kalıcı bir OHAL altında yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

HDP Eş-Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Washington ziyareti sırasında ABD Kongresi Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (IPU) paneline konuşmacı olarak katıldı. Dünya genelinde baskı ve risk altında olan, hak ihlalleriyle karşılaşan milletvekillerinin demokrasi ve özgürlük mücadelesine odaklanılan panelde Filipinler, Venezuela ve Türkiye’deki parlamenterlerin durumu değerlendirildi.

Katıldıkları çeşitli panellerde ve temaslarında Türkiye’de muhalefete yönelik baskı, demokrasi mücadelesi ve yargının durumuyla ilgili konulara değinen Özsoy ile Beştaş, mücadeleyi bırakmayacakları ve umutla ilerlemeye devam edecekleri mesajını verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ile Diyarbakır milletvekili ve Eş-Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy resmi temaslarda bulunmak üzere Washington’daydı.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Özsoy, tüm zorluklara rağmen hem Türkiye’de hem de yurtdışında çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerine vurgu yaptı ve “Bu, süregelen bir demokratik parlamenter mücadelenin devamı” dedi.

Özsoy ile birlikte Washington ziyaretini gerçekleştiren HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da Türkiye’de ‘yargının olmadığını’, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki iktidarın ülkede ‘bir dikta rejimi inşa ettiğini’ ve eski Eş-Genel Başkanlar Demirtaş ile Yüksekdağ’ın durumlarının ‘tutukluluk değil rehinelik’ olduğunu savundu.

Beştaş: ‘AKP’ye muhalif olmakla terörist olmak eş değer hale geldi’

Gerek tutuklu eski Eş-Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın dava süreçlerinde, gerek sayıları 5 bini aşan diğer HDP yönetici ve üyelerinin davalarında yasal taleplerine hiçbir karşılık bulamadıklarını aktaran Beştaş, bunun sadece HDP’ye yönelik değil tüm muhalif güçlere karşı bir tutum olduğuna vurgu yaptı.

Beştaş, “Yani şu anda HDP tek değil. CHP, Saadet, diğer partiler, AKP’ye muhalif olmakla terörist olmak eş değer hale geldi. Yani eleştiri hakkı sıfır, eleştiremiyorsunuz” dedi.

Karşılaşılan tüm zorluklara rağmen hala umutlu olduklarının altını çizen Beştaş, “Biz hiçbir zaman umudumuz yitirmedik. Yani, Halkların Demokratik Partisi olarak her zaman Türkiye yurttaşlarına, halkına çağrımız şudur: umudu kaybetmeden yolumuza devam edelim. Bugün dünden daha iyiyiz” dedi.

