HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Türkiye'deki Kürt toplumunun "soykırım riski" ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerel basına açıklamalarda bulundu.

Günay, "Infobae" isimli haber sitesine verdiği röportajda, "Bugün Türkiye'deki azınlıklar içinde durumu en ciddi olan Kürtlerdir. Her Kürt aile, bir yakınının öldürülmesi veya hapsedilmesinden endişeli. Uluslararası toplumun Kürtlere karşı işlenen suçlara göz yummamasını bekliyoruz. Soykırım tehdidi altında bir topluluk var." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlediği askeri operasyonların bütün ülkeyi etkileyeceğini iddia eden Günay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "savaşı ve katliamı meşrulaştırdığını" ileri sürdü.

Paylan da Latin Amerika ülkelerine yaptıkları ziyareti, "Kürtlere karşı yaklaşan bir soykırım riskini" dünya ülkelerine duyurmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.