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HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

HDP'li milletvekilleri, Latin Amerika'da bir araya geldikleri çevrelere Türkiye'yi şikayet ederek soykırım riski suçlamasında bulundu - HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay: - "Bugün Türkiye'deki azınlıklar içinde durumu en ciddi olan Kürtlerdir. Her Kürt aile, bir yakınının öldürülmesi veya hapsedilmesinden endişeli. Uluslararası toplumun Kürtlere karşı işlenen suçlara göz yummamasını bekliyoruz. Soykırım tehdidi altında bir topluluk var" - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "Biz soykırımın tekrar etmesi korkusunu hala yaşıyoruz. Bir devlet başkanı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçta bilimsel bir kararı reddediyorsa bu, onun bu suçu tekrar etmesinin bir göstergesidir"

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Türkiye'deki Kürt toplumunun "soykırım riski" ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerel basına açıklamalarda bulundu.

Günay, "Infobae" isimli haber sitesine verdiği röportajda, "Bugün Türkiye'deki azınlıklar içinde durumu en ciddi olan Kürtlerdir. Her Kürt aile, bir yakınının öldürülmesi veya hapsedilmesinden endişeli. Uluslararası toplumun Kürtlere karşı işlenen suçlara göz yummamasını bekliyoruz. Soykırım tehdidi altında bir topluluk var." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlediği askeri operasyonların bütün ülkeyi etkileyeceğini iddia eden Günay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "savaşı ve katliamı meşrulaştırdığını" ileri sürdü.

Paylan da Latin Amerika ülkelerine yaptıkları ziyareti, "Kürtlere karşı yaklaşan bir soykırım riskini" dünya ülkelerine duyurmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlarca gerçekliği kabul edilmemiş sözde Ermeni soykırımının bilimsel olarak kanıtlandığını iddia eden Paylan, sözde soykırımın yaşandığı ortamın bugün Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürdü.

Paylan, şöyle devam etti:

"Bu durum bugün tekrar ediyor, biz soykırımın tekrar etmesi korkusunu hala yaşıyoruz. Bir devlet başkanı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçta bilimsel bir kararı reddediyorsa bu, onun bu suçu tekrar etmesinin bir göstergesidir."

HDP'li vekiller, ziyarette görüştükleri sendika ve azınlık gruplarının temsilcilerine, Türkiye'de ekonomik ve siyasi kriz olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin Kürt toplumuna karşı savaş açtığını iddia etti.

Latin Amerika turuna 12 Ağustos'ta Uruguay'dan başlayan vekillerin Arjantin'den sonra Şili ve Brezilya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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