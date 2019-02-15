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HDP'li Yıldırım'ın açıklamalarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Malatya, Kilis ve Adıyaman'da siyasiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına tepki gösterdi - AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır: - "Bugüne kadar PKK ile asla arasına mesafe koymayan, organik bağını hiçbir zaman koparmayan HDP'nin milletvekilinin ifadeleri bir itiraf niteliğindedir. Her fırsatta teröre karşı olduklarını ifade eden ülkeler için de bu durum umarız ki bir delil niteliğinde olacaktır" - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "PKK terör örgütünü ortadan kaldırmaya Türk milletinin kudreti ve gücü yetecek durumdadır. Bir eski milletvekilinin bu kadar alçak cümleler sarf etmesini esefle kınıyoruz" - Kilis Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Bekir Şen: - "Yaklaşan seçim sürecinde bu yapıyla müttefik olma sevdasına girenler de bir daha düşünmelidir. Terör adına konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir"

Malatya, Kilis ve Adıyaman'da siyasiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün asla bir etnik kökenin temsilcisi olarak lanse edilemeyeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'yı, bin yıldır kardeşlik hukuku içinde yaşadıkları, bir oldukları Kürt kökenli kardeşlerinin temsilcisi gibi gösterme gayretinin "hadsizlik" olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar PKK ile asla arasına mesafe koymayan, organik bağını hiçbir zaman koparmayan HDP'nin milletvekilinin ifadeleri bir itiraf niteliğindedir. Her fırsatta teröre karşı olduklarını ifade eden ülkeler için de bu durum umarız ki bir delil niteliğinde olacaktır. Sırtını terör örgütlerine yaslayan hiçbir grup, oluşum veya siyasi parti kimliği arkasına sığınan zihniyet halkımızın gönlünde meşruiyet kazanamaz. Bu hadsizlere yine en güzel cevabı büyük milletimiz verecektir. Bu milletin arasına nifak sokmaya çalışanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar."

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Yıldırım'ın sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığına tahrik edecek şekilde yaptığı paylaşımı şiddet ve nefretle kınadığını belirtti.

Türk milletinin yüzyıllardır topraklarında bağımsız ve özgür yaşadığını vurgulayan Özcan, "Milletimiz, özgür yaşama konusunda vatanını, milletini ve topraklarını korumak için birçok terör örgütüyle mücadele etmiş ve başarıya ulaşmış bir millettir. PKK terör örgütünü de ortadan kaldırmaya Türk milletinin kudreti ve gücü yetecek durumdadır. Bir eski milletvekilinin bu kadar alçak cümleler sarf etmesini esefle kınıyoruz." dedi.

- Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Bekir Şen ise eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Şen, Yıldırım'ın sözlerinin dağdaki PKK'lı teröristten farksız olduğunu ve paylaşımlarıyla terör örgütü PKK'nın cinayetlerini üstlendiklerini aktaran Şen, şunları söyledi:

"Yaptığı hainliğinin ve alçaklığın karşılığını hukuk sistemi içinde göreceğine bir kuşkumuz yok elbette. Bu vesileyle bir kere daha görülmelidir ki bu şahıs, demokratik mekanizmaları terör için kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir. Bu alçak yapının mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla, sokaklarda vandallık yapmakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, terör örgütü PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları, görmeyenler için tam bir ibretlik görüntüdür. Yaklaşan seçim sürecinde bu yapıyla müttefik olma sevdasına girenler de bir daha düşünmelidir. Terör adına konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir."

Terörü açıkça desteklemenin, sergilenen bu açık tehditlerin demokrasi ve fikir özgürlüğü ile alakası olmadığını vurgulayan Şen, "Ayakları birbirine dolaşmış durumda. Şu atılan ileti çaresizliğin en net göstergesi. Onların ayağı dolaşadursun, bizler imanımızdan, inancımızdan, tarihimizden ve cennet vatanımızdan aldığımız güçle bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edeceğiz. Allah zalimlere fırsat vermesin." dedi.

- Adıyaman

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz da PKK'nın kandan beslendiğini söyledi. PKK terörünün siyasete alet edildiğine dikkati çeken Kıymaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kürtlere herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil. Buna rağmen bazı kesimler ayrımcılığı körükleyerek toplumu birbirine düşürmeye çalışıyor. Başka ülkelerde bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmez. Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye yönelik bu gibi eylemlerde bulunanlara devlet müsaade etmemelidir ve etmeyecektir. Terör yanlısı kimseler takip edilerek eylem fırsatı tanınmamalıdır."

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Adıyaman AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır eski milletvekili Nadir Yıldırım Kilis Malatya

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