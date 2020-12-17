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HDP’liler acılı annelere taş fırlattı

17.12.2020 19:45 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten Şırnak anneleri, her hafta Perşembe günü HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği eylem 15’inci haftasına girdi.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten Şırnak anneleri, her hafta Perşembe günü HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği eylem 15’inci haftasına girdi. Terör örgütü PKK’ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru acılı annelere HDP’li grubun içinden taş atıldı.

PKK’lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi üzerinde bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" şeklinde slogan attı. Bu sırada parti önünde toplanan bir grup HDP’li, yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmak istedi. Grup daha sonra acılı annelere taşla saldırdı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti. Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önledi. HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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