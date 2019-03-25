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HDP’liler adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Nevruz kutlamaları esnasında ’Terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1’i kadın toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Eskişehir HDP İl Örgütü tarafından Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan bir alanda Nevruz programı organize edildi.

HDP’liler adliyede

Eskişehir’de Nevruz kutlamaları esnasında ’Terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1’i kadın toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir HDP İl Örgütü tarafından Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan bir alanda Nevruz programı organize edildi. Etkinlikte, HDP Parti Meclis Üyesi Alper Öztürk bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Öztürk, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından durdurularak konuşmasında ’Terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek ile il yöneticilerinden Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral da gözaltına alındı.
Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde TEM ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Bu arada polis nezaretindeki bazı şüpheliler, adliyeye sevk sırasında çeşitli sloganlar attılar.

HDP’liler adliyede

HDP’liler adliyede

HDP’liler adliyede

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