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HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturma eylemini engellemek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemini engellemek için HDP il binası önüne parti otobüsü park edildi - Annelerin tepki göstermesi üzerine otobüsün kaldırılmasının ardından aileler için seyyar çadır kuruldu - HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in de parti binasına girerken annelere hakaret etmesi üzerine anneler de tepki gösterdi - Anne Süheyla Demir: "Bir partinin milletvekili acılı annelere bunları söylüyorsa, Kürtlüğü nasıl savunduklarına şaşırıyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin oturma eylemi, HDP'liler tarafından partinin il binası önüne park edilen otobüs ile engellenmek istendi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelen aileler, oturma eylemi yaptıkları alana parti otobüsünün park edildiğini gördü.

HDP'lilere tepki gösteren aileler, binanın diğer tarafına geçerek oturma eylemine devam etti.

Bir müddet eylemlerini burada sürdüren aileler, polisin talimatıyla otobüsün parti binası önünden kaldırılmasının ardından kendileri için kurulan seyyar çadırlara geçti.

- HDP'li Milletvekili Aydeniz'den ailelere hakaret

Bu sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, parti binasına girerken ailelere hakaret etti. Aileler de Aydeniz'e tepkilerini dile getirdi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, HDP'lilerin oturma eylemi yaptıkları yere otobüs park ederek, eylem yapan anneleri sindirmeye çalıştıklarını belirtti.

- "Annelerin iradesi onları yendi"

"Bize eşkıya diyorlar. Asıl dağ eşkıyası onlar. Çocukları dağa kaçırıyorlar. Biz anneyiz ve annelerin iradesi onları yendi. Bize saldırıyorlar. Gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmiyoruz" diyen Demir, dün yağmurun altında dahi eylemlerini sürdürdüklerini hatırlattı.

Süheyla Demir, "Yağmurun ve karın altında da bekleriz. Biz onları yenene kadar buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Her gün oturduğumuz yere aracı çekmişler, sanıyorlar ki bizi yıldıracaklar. Biz yılmıyoruz. Onların sonu geldi artık. Bir partinin milletvekili acılı annelere bunları söylüyorsa, Kürtlüğü nasıl savunduklarına şaşırıyorum." dedi.

- "Çocuklarımızı verin, kimse gelip burada oturmasın"

Dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş için eylemini sürdüren Celil Begdaş da HDP'lilerin oturma eylemini engellemeye çalıştıklarını aktardı.

"Sabah geldik, buraya araç çekmişler. Burada oturmayalım diye yolu kapatmışlar" ifadelerini kullanan Begdaş, şöyle konuştu:

"Diğer tarafta yine otururuz, kimse engelleyemez. Herkes kendi çocuğunu istiyor, başka bir şey istemiyor bunlardan. Çocuklarımızı verin, kimse gelip burada oturmasın. Yol kapatmakla bu milleti durduramazlar. Çocukları versinler herkes işine gücüne baksın, bir daha kimse buranın önünden geçmez. Önceden de otobüs vardı ama biraz ilerideydi. Millet çocuğunu istiyor sizden, para, pul istemiyor. Ayıptır, yazıklar olsun bunlara."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır oturma eylemi

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