HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturma eylemini engellemek istedi

- "Annelerin iradesi onları yendi"

"Bize eşkıya diyorlar. Asıl dağ eşkıyası onlar. Çocukları dağa kaçırıyorlar. Biz anneyiz ve annelerin iradesi onları yendi. Bize saldırıyorlar. Gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmiyoruz" diyen Demir, dün yağmurun altında dahi eylemlerini sürdürdüklerini hatırlattı.

Süheyla Demir, "Yağmurun ve karın altında da bekleriz. Biz onları yenene kadar buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Her gün oturduğumuz yere aracı çekmişler, sanıyorlar ki bizi yıldıracaklar. Biz yılmıyoruz. Onların sonu geldi artık. Bir partinin milletvekili acılı annelere bunları söylüyorsa, Kürtlüğü nasıl savunduklarına şaşırıyorum." dedi.

- "Çocuklarımızı verin, kimse gelip burada oturmasın"

Dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş için eylemini sürdüren Celil Begdaş da HDP'lilerin oturma eylemini engellemeye çalıştıklarını aktardı.

"Sabah geldik, buraya araç çekmişler. Burada oturmayalım diye yolu kapatmışlar" ifadelerini kullanan Begdaş, şöyle konuştu:

"Diğer tarafta yine otururuz, kimse engelleyemez. Herkes kendi çocuğunu istiyor, başka bir şey istemiyor bunlardan. Çocuklarımızı verin, kimse gelip burada oturmasın. Yol kapatmakla bu milleti durduramazlar. Çocukları versinler herkes işine gücüne baksın, bir daha kimse buranın önünden geçmez. Önceden de otobüs vardı ama biraz ilerideydi. Millet çocuğunu istiyor sizden, para, pul istemiyor. Ayıptır, yazıklar olsun bunlara."

