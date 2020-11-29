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HDP’liler ile evlat nöbeti tutan aileler arasında ’hoşt’ gerginliği

29.11.2020 13:12 | Son Güncelleme:
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesi ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesi ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Evlat nöbetindeki babaya HDP’lilerden birinin ’hoşt’ demesi gerginliğin fitilini ateşlerken, polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik son buldu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın sona erdiği 10.00’dan sonra kaldığı yerden devam ederken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman’ın posterini HDP il binasına asmaya çalışan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasından bir partilinin evlat nöbeti tutan Celil Begdaş’a ’hoşt’ demesi gerginliğin fitilini ateşlerken polis ekipleri HDP il binasının kapısına etten duvar örerek aileler ile HDP’lilerin karşı karşıya gelmesini önledi. Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

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