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HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP’liler arasında arbede yaşandı.Günlerdir HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan ailelerin eylemi devam ediyor.

HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP’liler arasında arbede yaşandı.
Günlerdir HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan ailelerin eylemi devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere HDP’liler hakaretlerde bulundu. Aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle arbede büyümeden yatıştırıldı.

HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

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