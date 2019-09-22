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HDP’liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:42 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına giren bazı partililerin, burada oturma eylemi gerçekleştiren annelerle dalga geçmesi ortamın gerilmesine neden oldu.

HDP’liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına giren bazı partililerin, burada oturma eylemi gerçekleştiren annelerle dalga geçmesi ortamın gerilmesine neden oldu. Oturma eylemine katılan aileler, yaşanan duruma tepki göstererek kendilerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 20’nci gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren bazı kişilerin ailelerle dalga geçmesi gerginliğe neden oldu. Partililere tepki gösteren aileler, çocuklarını istediklerini ve kendilerine saygı duymaları gerektiğini söyledi.
Kızı Yasemin Ballı’nın 2014’te İstanbul’da çalışırken dağa kaçırıldığını belirten anne Yıldız Ballı, Selahattin Demirtaş’ın ’Annemsiniz, bacımsınız, kardeşimsiniz’ cümlelerini hatırlatarak kardeşliğin bu olmadığını söyledi. Ballı, "Selahattin Demirtaş televizyonlara çıkıp annemsiniz, bacımsınız, kardeşlerimsiniz diyor. Nerede kardeşlik nerede bacılık, Türkiye sesimi duysun, anne ve bacılar size sesleniyorum, biz bu evlatları öyle kolay şartlarda büyütmüyoruz. Evlatlarımızın bir yerine bir şey oldu mu içimiz yanardı. Şimdi dağdalar bizim çocuklar ne yapıyor, acaba elleri ve ayaklarına diken mi batıyor, o taşların arasına başlarını katıp yatıyorlar, annelerin bu zulme dur deme zamanı geldi ve geçiyor bile. Yeter artık yüreğimiz yanıyor, bayrağı koyuyor çocuklarımızın arkasına neymiş ölmüş. 2018’de benim kızım öldü diye ilan edildi nerede kızım. Hani ölüsü, hani dirisi. Çocuklarımız ölmesin yeter, bayrağımız, dinimiz, kuranımız ve Allah’ımız bir" dedi.
Yaşanan gerginlik sonrası polis parti binası önündeki güvenlik önlemini arttırdı.

HDP’liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

HDP’liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

HDP’liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

HDP’liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

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