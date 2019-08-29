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HDP’liler İmamoğlu’nun Diyarbakır Ziyaretinden Memnun

29.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu hafta sonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne gidiyor. İmamoğlu’nun seyahatinin resmi nedeni, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin 31 Ağustos Cumartesi akşamı Batman’da düzenlenecek düğününe katılmak

HDP’liler İmamoğlu’nun Diyarbakır Ziyaretinden Memnun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu hafta sonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne gidiyor. İmamoğlu’nun seyahatinin resmi nedeni, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin 31 Ağustos Cumartesi akşamı Batman’da düzenlenecek düğününe katılmak.

Düğüne katılmak için İstanbul’dan Diyarbakır’a uçacak İmamoğlu, önce CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek, ardından da 28 Kasım 2015’te Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken öldürülen eski Diyarbakır Barosu başkanı Tahir Elçi’nin kabrini ziyaret edecek.

Aynı gün, 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyum atanan HDP’li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yla bir görüşme yapacak.

Selçuk Mızraklı: “İmamoğlu’nun ziyaretinin demokrasiye saygının gereği olarak yapacağından eminiz”

Bugün yine kendisi gibi görevden alınan Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Mızraklı, gazetecilerin soruları üzerine İmamoğlu’nun İstanbul’da kazandığı iki seçim başarısında da HDP’nin “kazan-kaybettir” stratejinin rol oynadığına dikkat çekti.

Mızraklı, “23 Haziran İstanbul seçimleri oy dengeleri açısından mevcut yönetimin meşruiyetini tartışmaya açan sonuçlar ortaya çıkardı. Bu sihirli hikayenin arka tarafında bu gücün ortaya çıkabilmesinde, demokratik muhalefetin zenginleşmesinde partimizin izlediği politikaların önemli bir yeri vardır. Özellikle İstanbul’da ortaya çıkan bu sonuçtan sonra Diyarbakır, Van ve Mardin’de bu ‘siyasal darbe süreci’nin oluşmasıyla toplumun çok farklı çevrelerinden Saadet Partisi’nden, CHP’ye kadar güçlü demeçlerin verildiği, ziyaretlerin yapıldığını görüyoruz. Henüz programın ayrıntıları belli olmamakla beraber Sayın İmamoğlu Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Bunu İstanbul seçimine vefa borcu olarak değil de sadece demokrasi değerlerine saygının gereği olarak yapacağına dair eminiz. Dayanışma düşüncesi harekete geçiyor” dedi.

Saruhan Oluç: “Her türlü dayanışmayı demokrasi açısından çok kıymetli buluyoruz”

HDP TBMM Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı’yı da seyahati kapsamında ziyaret etmesinin demokrasi açısından çok anlamlı olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Oluç, “Bu elbette demokratik dayanışma açısından çok anlamlı ve çok sevindirici. Kayyum atanması yalnızca HDP’nin ve Kürtler’in sorunu değil, bu Türkiye’nin ciddi bir meselesi. Çünkü demokrasiye karşı bir suç işleniyor. Bugün kim bu kayyum işi burada bitti diyebilir. Kayyum Van, Mardin, Diyarbakır’ın olduğu kadar iktidardan olmayan diğer büyükşehirlerin de sorunu. O yüzden her türlü dayanışmayı demokrasi açısından çok kıymetli buluyoruz” dedi.

Cumartesi günü katılacağı düğünden sonra Batman’da konaklayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Pazar günü Diyarbakır’dan uçakla İstanbul’a gelecek.

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