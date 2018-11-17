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HDP'liler Öcalan için açlık grevi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da HDP milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşemedikleri iddiasıyla açlık grevine başladı.

HDP'liler Öcalan için açlık grevi başlattı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da HDP milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşemedikleri iddiasıyla açlık grevine başladı.
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan ile görüştürülmediklerini öne sürüp 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başladı. HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruşlarından 16 kişi de Leyla Güven'e destek için bugün açlık grevi başlattı. HDP İl Başkanlığı'nda başlatılan açık grevinde konuşan Milletvekili Dersim Dağ, Leyla Güven'e destek olmak için böyle bir eylem düzenlediklerini belirterek, "Öcalan'ın fikir ve perspektifleriyle biz buradayız. Leyla Güven'in talebi, hepimizin talebidir. Bu tecridi kabul etmiyoruz. Bu tecrit kalkana kadar eylem ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Dağ, Diyarbakır'ın yanı sıra Adana, Hakkari, Şanlıurfa ve Van'da da aynı eylemin başlatıldığını ifade ederek, "Diyarbakır'da 16 kişi eylem başlatıyoruz. Öcalan üzerindeki tecrit kalkana kadar bu talebimizi sürdüreceğiz. Leyla Güven'in talebi, gençlerin kadınların talebidir" diye konuştu.

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