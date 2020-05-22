HDP'lilere ve kadın derneği yöneticilerine gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında eski HDP'li vekil Ayla Akat Ata da var.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, HDP'ye ve HDP'ye bağlı Roza Kadın Derneği'ne düzenlenen operasyonlarla ilgili partisinin Diyarbakır'daki merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

Günay bu sabah Diyarbakır’da Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve örgütleme eş sözcüsü Özlem Gündüz, Demokratik Bölgeler Partisi önceki dönem eş genel başkanı Mehmet Arslan, Roza Kadın Derneği’nin üyeleri ve başkanının gözaltına alındığını açıkladı.

Eski HDP milletvekili Roza Kadın Derneği yöneticisi Ayla Akat Ata’nın da gözaltına alındığını belirten Günay, aynı zamanda Roza Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve dernek üyesi Narin Gezgör’ün de gözaltında olduğunu söyledi.

Operasyonların neden düzenlendiğine ve suçlamalara ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

"Arkadaşlarımız derhal serbest kalmalı"

Roza Kadın Derneği’nin kadına karşı şiddete karşı bölgede mücadele eden tek dernek olduğunu belirten Günay, derneğin bu sabah saatlerce polis baskınına uğradığını ve saatlerce arama yapıldığını ve evraklarına el konulduğunu kaydetti.