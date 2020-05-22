HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'lilere ve kadın derneği yöneticilerine gözaltı

HDP'lilere ve kadın derneği yöneticilerine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da HDP üyeleri ve kadın derneklerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski HDP'li vekil Ayla Akat Ata da var.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, HDP'ye ve HDP'ye bağlı Roza Kadın Derneği'ne düzenlenen operasyonlarla ilgili partisinin Diyarbakır'daki merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

Günay bu sabah Diyarbakır’da Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve örgütleme eş sözcüsü Özlem Gündüz, Demokratik Bölgeler Partisi önceki dönem eş genel başkanı Mehmet Arslan, Roza Kadın Derneği’nin üyeleri ve başkanının gözaltına alındığını açıkladı.

Eski HDP milletvekili Roza Kadın Derneği yöneticisi Ayla Akat Ata’nın da gözaltına alındığını belirten Günay, aynı zamanda Roza Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve dernek üyesi Narin Gezgör’ün de gözaltında olduğunu söyledi.

Operasyonların neden düzenlendiğine ve suçlamalara ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

"Arkadaşlarımız derhal serbest kalmalı"

Roza Kadın Derneği’nin kadına karşı şiddete karşı bölgede mücadele eden tek dernek olduğunu belirten Günay, derneğin bu sabah saatlerce polis baskınına uğradığını ve saatlerce arama yapıldığını ve evraklarına el konulduğunu kaydetti.

HDP Sözcüsü “Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, derhal bu hukuksuzluğa son verilmeli” dedi.

"İktidarın bu operasyonlarla kadına şiddet uygulamaya devam edeceği" mesajını verdiğini savunan Günay, "Tam da çocuk istismarına yönelik yasayı tartıştığımız kadınların aklınıza bile getirmeyin dediği bir yasal düzenlemenin arifesinde kadınlar hedef alınıyor” diye konuştu.

"Siyasi soykırım" suçlaması

Düzenlenen operasyonları "siyasi soykırım operasyonu" olarak nitelendiren Günay, “Bu sabah tekrardan bir siyasi soykırım operasyonu ile güne başladık. AKP’nin baskıları, AKP’nin gözaltısı, AKP’nin hukuksuzlukları, siyasi soykırımları, operasyonları bildiğimiz ve şaşırmadığımız operasyonlar” dedi.

Belediyelere kayyum atanması

Günay “Kayyum politikası konusunda akp ısrarcı olmaya devam ediyor” diyen HDP Sözcüsü “Şu ana kadar 51 belediyemiz AKP tarafından gasp edildi. Bunların 45 tanesine kayyum atandı, 6 tanesi KHK’lı oldukları bahanesiyle elimizden alındı ve gasp edildi AKP tarafından.”

Günay son olarak Iğdır ve Siirt belediyelerine kayyum atandığını söyledi. Iğdır belediyesinin üç dönemdir HDP tarafından yönetildiğini belirtti

DW / SSB, HS

©️Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme

En Çok Okunan Haberler

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Altın alım satımlarına vergi geldi

Altın alım satımlarına vergi geldi

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Onaylanan başvuru sayısı 190 bini geçti

İçişleri duyurdu! 190 bini geçti

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadınla ilgili flaş karar

'Çav Bella' sonrası dikkat çeken uyarı: Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

Flaş uyarı: Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Robert O’Brien arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Turizm cenneti Avşa Adası'nda hiç koronavirüs vakası görülmedi

Turizm cenneti Avşa Adası'nda hiç koronavirüs vakası görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.