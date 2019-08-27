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HDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'lilerin işten çıkardığı 54 şehit yakını ile gaziyi yeniden işe aldı.

HDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'lilerin işten çıkardığı 54 şehit yakını ile gaziyi yeniden işe aldı. İşe alınlarla belediye önünde bir araya gelen Vali Güzeloğlu, ''Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, bizler de dışarıya ittik'' dedi.
31 Mart yerel seçimleri sonrası HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan aralarında şehit yakını ve gazilerin de olduğu 54 kişi, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından yeniden işe alındı.
'SİZLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI TOPLUMUN VİCDANINI YARALADI'
İşlerine yeniden başlayan şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. İşçilerle görüşen Vali Güzeloğlu, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceklerini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin ülkenin en büyük değerlerinden olduğunu söyleyen Vali Güzeloğlu, ''Biz ilk gün söyledik, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceğiz. Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiç bir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız. Sizlerin bizim işe aldıktan sonra işten çıkartılmaları, toplum ve hepimizin vicdanını yaraladı. Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizler de dışarıya ittik. Sizler millete hizmet için çalışan, her birisi bu anlamda olan değerli kardeşlerimizsiniz. Ben hepinize yeniden başladığınız işinizde başarılar ve muvaffakiyet diliyorum" dedi.
İşine geri dönenler arasında bulunan şehit yakını Elif Bat, HDP yönetiminin, görev geldiği gibi işine son verdiğini söyledi. Bat, ''HDP yönetimi başa gelir gelmez işçi kıyımı yaptı. Bizler, 70'e yakın kişi, işten çıkarıldık. Allah devletimize zeval vermesin, bu duruma son verdi. Çok şükür ki arkadaşlarımızın hepsinin yeniden girişleri yapıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, İçişleri Bakanımıza ve Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için burada toplandık" diye konuştu.

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HDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındıHDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındıHDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındıHDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı

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