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HDP'lilerin oturma eylemi yapan anneye saldırısı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 4 gündür oturma eylemi yapan anne Hacire Akar ve ona destek veren kadınların HDP'lilerce saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek dört gün boyunca gece gündüz parti binası önünde oturma eylemi yapan anne Hacire Akar ile ona destek veren kadınların HDP'lilerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürerken binadan çıkan HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partilinin gazetecilere, ardından kapı önünde bekleyen kadınlara saldırdığı yer alıyor.

HDP'lilerin kadınlara müdahalesi üzerine Akar'ın yakını bir grup erkeğin de HDP'lilere tepki verdiği, gerginliğin büyümesi üzerine polisin müdahale ederek gerginliği sonlandırdığı görülüyor.

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anne çocuk kaçırma Diyarbakır eylem HDP terör

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