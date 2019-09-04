HDP’lilerin Oturma Eylemine Valilik Engeli

Gaziantep’te, belediye başkanlarının görevden alınmasını oturma eylemiyle protesto etmek isteyen HDP’li gruba, valiliğinin aldığı yasak kararı doğrultusunda polis ekiplerince izin verilmedi.

Polis ekipleriyle aralarında HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul’un da bulunduğu grup arasında yapılan istişare sonrası oturma eylemi yapamayan partililer basın açıklamasıyla kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep İl Örgütü’nün HDP’li 3 büyükşehir belediye başkanlığına kayyum atamasını protesto etmek için Yeşilsu Parkı’nda düzenlemek istediği oturma eylemine izin verilmedi. Gaziantep Valiliğinin kentte aldığı eylem etkinlik yasağı kararını gerekçe gösteren emniyet yetkilileri ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul arasında tartışma yaşandı. HDP’lilerin ısrarı üzerine basın açıklaması yapılmasına müsaade edildi. Açıklamaya İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç, PM Üyesi Ömer Faruk Koç, Milletvekili Mahmut Toğrul ve Şahinbey Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hurşit Besle’nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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