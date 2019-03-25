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HDP'nin Adana mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Halkın iktidarı kurulana kadar yerel yönetimlerde yerel demokrasi anlayışını var edeceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de demokrasi güçleri iktidara gelsin diye olanca gücümüzle, mücadelemizle o güçlere destek vereceğiz, oy vereceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Halkın iktidarı kurulana kadar yerel yönetimlerde yerel demokrasi anlayışını var edeceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de demokrasi güçleri iktidara gelsin diye olanca gücümüzle, mücadelemizle o güçlere destek vereceğiz, oy vereceğiz." dedi.

Temelli, partisince Seyhan ilçesi Karasu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sandığa gidileceğini hatırlattı.

Yaşamı, barışı, demokrasiyi savunduklarını belirten Temelli, tüm kimlik ve inançların yan yana gelmesi gerektiğini ifade etti.

Temelli, ülkede beka sorunu olmadığını, işsizlik ve yoksulluk sorunu bulunduğunu savundu.

Seçimlerde bir stratejileri olduğunu vurgulayan Temelli, şöyle devam etti:

"Bir seçim stratejisi ortaya koyduk. Dedik ki 'İktidara geleceğimiz her yerde HDP iktidara gelecek, kayyumları (kayyum atanan belediyeleri) geri alacağız.' Onun ötesinde iktidara geleceğiz. Muş'ta, Bingöl'de, Kars'ta iktidara geleceğiz. Daha ötesinde Türkiye'nin her yerinde iktidara geleceğiz. Meclislerde Seyhan'da olduğu gibi temsil edileceğiz. Halkın iktidarı kurulana kadar yerel yönetimlerde yerel demokrasi anlayışını var edeceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de demokrasi güçleri iktidara gelsin diye olanca gücümüzle, mücadelemizle o güçlere destek vereceğiz, oy vereceğiz. Bunu anlayamayanlar bizi suçlamaya devam ediyorlar."

Temelli, sandığa sahip çıkacaklarını belirterek, "Bir oyumuzu bile ziyan etmiyoruz, etmeyeceğiz. Dost ve düşman bilsin ki biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız." dedi.

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adana HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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