HDP’nin belediye başkan aday adayı tren kazasında hayatını kaybetti

ŞANLIURFA, (DHA)- ANKARA’da meydana gelen tren kazasında ölen 9 kişinin arasında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde HDP Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim’in (53) de bulunduğu öğrenildi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den Bozova ilçe belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Yusuf Yetim, bu sabah meydana gelen tren kazasında hayatını kaybetti.

Yetim’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya giden yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Şanlıurfa’ya getirileceği kaydedildi.

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