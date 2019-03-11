HABER

HDP'nin belediye başkan adayına 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Mardin'in Artuklu ilçesinde belediye başkan adayı gösterilen Prof. Dr. Nurettin Turğay hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianamede, Turğay hakkında Dicle Üniversitesinde görev yaptığı dönemde terör örgütleri PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair 4 ayrı ihbarda bulunulduğu da belirtildi - İddianameden: - "Şüphelinin, terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasında örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte delil elde edildiği anlaşılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Mardin'de HDP'nin Artuklu Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Nurettin Turğay hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Turğay hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, Turğay'ın örgütün sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bileşeni Demokratik İslam Kongresi'nde (DİK) faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Turğay hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın güdümünde yayın yapan televizyon kanalına açıklamalarda bulunduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, söz konusu görüşmelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Turğay, terör örgütü PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda Kürt vatandaşların devlet ve Türk halkı tarafından sözde dışlandığı yönünde kamuoyunda algı oluşturmak istemiştir. Turğay'ın insanları terör örgütü faaliyetlerinin meşru olduğuna inandırmak, vatandaşların devlete, Türk milletine karşı kin ve nefret duyguları beslemesini sağlayarak devlete küskün kitleler oluşturmak maksadıyla faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilmektedir."

- "HDP Amed" hattından terörist cenazesine katılma mesajı almış

İddianamede, Turğay'a "HDP Amed" isimli hat sahibi tarafından atılan mesajlarda, terör örgütü PKK/KCK'da silahlı faaliyet yürütürken ölen teröristlerin cenaze törenine katılmaya yönelik çağrıda bulunulduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu davet mesajlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristleri "kahraman" olarak göstermek için kamuoyu oluşturmaya çalışıldığı belirtilen iddianamede, "Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini meşrulaştırmak, haklı kılmak adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları, bunun için cenaze törenlerini de toplumsal olay ve gösteriye dönüştürerek terör örgütünün eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları anlaşılmıştır." denildi.

- PKK-FETÖ bağlantısına ilişkin ihbarlar yer aldı

İddianamede, Turğay hakkında, Dicle Üniversitesinde görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğuna dair 4 ayrı ihbarın yapıldığı aktarıldı.

HDP'nin geçen sene İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği dönemde Turğay'ın bir röportajına da yer verilen iddianamede, Turğay'ın ifadelerinde terör örgütü PKK'yı ve örgütün ideolojisini açıkça destekleyerek, sahiplendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Turğay'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin terör örgütü PKK/KCK'yı destekler mahiyette ifadelerde bulunduğu ifade edilen iddianamede, Kürt kökenli vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti tarafından sözde "katledildiği", "ezildiği" ve "sömürüldüğü" yönünde kamuoyunda algı oluşturmak istediği kaydedildi.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin, terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasında örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurettin Turğay hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, DTK basın, yayın, kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim 2018'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Turğay adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Çocuklar dünya kültürleriyle tanışıyorÇocuklar dünya kültürleriyle tanışıyor
Doğal mirası kayıt altına aldılarDoğal mirası kayıt altına aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 yıla kadar hapis istemi HDP'nin Artuklu adayı Nurettin Turğay iddianame Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Günlük burç yorumları 11 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda hareket ediyor!

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.