HDP'nin Bingöl mitingi

BİNGÖL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "31 Mart tarihi elbetteki Türkiye açısından bir dönüm noktası olacak." dedi.

Buldan, Bingöl merkez PTT Kavşağı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada kentin hak ettiği hizmeti alamadığını ileri sürdü.

Bingöllülerin 31 Mart'ta sandığa giderek iradesini ortaya koyacağını ifade eden Buldan, "31 Mart tarihi elbetteki Türkiye açısından bir dönüm noktası olacak. Bizler açısından da Bingöl halkı açısından da bir dönüm noktası olması gerektiğine inanıyoruz. Bingöl’ün ekonomik anlamda yaşadıkları zorlukların ne kadar çok ve büyük olduğunu biliyoruz. Bütün bunları Bingöl halkına reva görenler 31 Mart'ta derslerini alacaklar." diye konuştu.

Miting, Buldan'ın HDP Bingöl Belediye Başkan adayı aynı zamanda HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile ilçe başkan adaylarını tanıtmasının ardından sona erdi.

