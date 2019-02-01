"HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın oyuna talibiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz." dedi.

Özhaseki, Ankara Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" programında Muhtarlar Konfederasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.

Fatih Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere ayrı önem verdiğini belirterek, "AK Parti belediyecilikte çığır açmış bir partidir. AK Parti belediyeciliği diye bir marka üretmiş bir partinin sembol isimlerden bir tanesi de Mehmet Özhaseki'dir. Ömrünü belediyeciliğe ve milletine adamış bir isimdir. Ankaramıza eserleriyle, projeleriyle damga vuracak bir isimdir." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki de 21 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi olduğunu vurgulayarak, Ankara için yapmayı planladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.