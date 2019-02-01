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"HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın oyuna talibiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz" - "Devletin malının gözetildiği adil bir belediyecilik anlayışını hakim kılacağız" - "HDP ile CHP'nin bir anlaşmaları var. Önce bunu gizli tutmaya çalıştılar. Sonradan resimleri ortaya çıkınca mırın kırın ettiler. İYİ Parti'yi de küstürmemeye çalışıyorlar. Zor bir iş. Bir taraftan hem HDP ile pazarlık edeceksiniz, diğer taraftan da İYİ Parti'ye ayar vermeye çalışacaksınız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz." dedi.

Özhaseki, Ankara Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" programında Muhtarlar Konfederasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.

Fatih Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere ayrı önem verdiğini belirterek, "AK Parti belediyecilikte çığır açmış bir partidir. AK Parti belediyeciliği diye bir marka üretmiş bir partinin sembol isimlerden bir tanesi de Mehmet Özhaseki'dir. Ömrünü belediyeciliğe ve milletine adamış bir isimdir. Ankaramıza eserleriyle, projeleriyle damga vuracak bir isimdir." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki de 21 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi olduğunu vurgulayarak, Ankara için yapmayı planladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

Ankara'da "biz" kültürünün hakim olduğu belediyecilik anlayışını uygulayacaklarına işaret eden Özhaseki, seçildiği takdirde muhtarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde bulunacaklarını aktardı.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde tüm ihalelerin canlı yayınladığını hatırlatarak, "şeffaflığın" yönetimi döneminde en önemli konu olacağını vurguladı.

"Devletin malının gözetildiği" adil bir belediyecilik anlayışını hakim kılacaklarına değinen Özhaseki, Ankara'nın yürütülecek çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti.

- "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz"

Özhaseki, programın sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Bazı AK Parti milletvekillerinden HDP'nin oylarına talibiz açıklaması geldi. Siz de HDP'nin oylarına talip misiniz?" sorusu üzerine, "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz." yanıtını veren Özhaseki şunları söyledi:

"Güneydoğu'ya gidip 2,5 yıllık bakanlık sürecinde teröristlerin yıktığı, yaktığı evleri yapan birisiyim. Bakanlığımda en çok gittiğim yer herhalde Şırnak, Silopi ve Sur'dur. Vatandaş orada PKK'lı teröristlerin zulmü altında sesini hiç çıkaramamış. Orada vatandaşın evlerini siper haline getirmişler. Hatta onların çocuklarını da önde tutmuşlar ki askerler silah sıktığında çocuklar ölsün. Böyle bir vahşi grup var orada. Bu vahşi grubun siyasi sözcülüğünü yapanlara karşı çok kesin, net, ketum bir tavrımız var. Keşke bunu diğer partiler de söyleseler."

HDP'nin bazı şehirlerde aday çıkarmayacağına yönelik soruları da cevaplayan Özhaseki, "CHP ile bir anlaşmaları var. Önce bunu gizli tutmaya çalıştılar. Sonradan resimleri ortaya çıkınca mırın kırın ettiler. İYİ Parti'yi de küstürmemeye çalışıyorlar. Zor bir iş. Bir taraftan hem HDP ile pazarlık edeceksiniz, diğer taraftan da İYİ Parti'ye ayar vermeye çalışacaksınız." dedi.

Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Iğdır'da Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz" yönündeki açıklamasına ilişkin soruya ise "Herhalde ince bir siyasi atraksiyon yatıyor bunun altında. Ama teşekkür ederiz yine de. Güzel bir şey." yanıtını verdi.

- "Melih Bey stratejimizin bir parçası değil"

Melih Gökçek'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de Özhaseki, "Melih Bey 25 yıla yakın emek vermiş bir arkadaşımız. Yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak biz AK Parti Genel Merkezi olarak seçim stratejisi izliyoruz. Melih Bey stratejimizin bir parçası değil. Melih Bey'e lütfen şunu söyle demiyoruz. Kendine has tarzı ve üslubuyla eğer doğru gördüğüne doğru, yanlış gördüğüne eğri diyorsa bu kendisinin takdiri. Bir şey diyemem." diye konuştu.

Öte yandan Özhaseki, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Platformu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

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