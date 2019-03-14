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HDP’nin Diyarbakır il başkanlığına operasyonda 3 gözaltı

14.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin HDP il başkanlığına düzenlediği operasyonda açlık grevine katılan üç kişi gözaltına alındı.

Daha önce yapılan benzer bir operasyonda yedi kişi gözaltına alınmıştı.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır il binasına bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda açlık grevinde bulunan üç kişi gözaltına alındı.

20 yıldır hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi talebiyle 8 Kasım 2018’den bu yana açlık grevi yapan HDP milletvekili Leyla Güven’e destek için aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevi başlatmıştı. Geçen hafta yapılan bir operasyonda açlık grevi başlatan 10 kişiden 7'si gözaltına alınmıştı.

Geçen hafta yapılan operasyon sonrası tepki gösteren HDP yöneticileri ve vekilleri partinin Diyarbakır il binasının önünde bir basın açıklaması yapmış ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, “yasal bir siyasi kurum olan partiye” yönelik operasyonu “hukuksuzluktur, bu kabul edilemez” sözleriyle değerlendirmişti.

Farisoğulları, açlık grevi yapan altı kişinin 3 Mart’ta gözaltına alındığını ve serbest bırakıldıktan sonra da eylemlerine devam ettiklerini belirtmişti. Farisoğulları, bu kişilerin serbest bırakılmalarının ardından aralarında milletvekillerinin de bulunduğu dört kişinin daha açlık grevine başladığını aktarmıştı.

İHA/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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