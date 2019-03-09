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HDP’nin Diyarbakır il binasına operasyon

09.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin HDP il binasına düzenlediği operasyonda açlık grevinde bulunan yedi kişi gözaltına alındı.

HDP’nin Diyarbakır il binasına operasyon

HDP milletvekili Farisoğulları, operasyonu “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır il binasına dün akşam emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda açlık grevinde bulunan yedi kişi gözaltına alındı.

Açlık grevi yapan HDP milletvekili Leyla Güven’e destek için aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açıklık grevi yapıyordu.

Dün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7'si gözaltına alındı.

HDP’den tepki

Operasyona tepki gösteren HDP yöneticileri ve vekilleri bugün partinin Diyarbakır il binasının önünde bir basın açıklaması yaptı. Heyet adına konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, “yasal bir siyasi kurum olan partiye” yönelik operasyonu “Bu hukuksuzluktur, bu kabul edilemez” sözleriyle değerlendirdi.

Farisoğulları, açlık grevi yapan altı kişinin 3 Mart’ta gözaltına alındığını ve serbest bırakıldıktan sonra da eylemlerine devam ettiklerini belirtti. Farisoğulları, bu kişilerin serbest bırakılmalarının ardından aralarında milletvekillerinin de bulunduğu dört kişinin daha açlık grevine başladığını aktardı.

İHA,DW,dpa/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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