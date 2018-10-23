HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde Diyarbakır'da düzenlediği mitingde, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanık Orhan Gönder, müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Burhan Gök ile tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Mahkeme Başkanı, bir önceki ara karar gereği Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinden istenen belgelerin geldiğini ve dava dosyasına eklendiğini bildirdi.
Miting alanında patlayan bombayı bırakmakla suçlanan Orhan Gönder, söz alarak "Mahkemeye yazılı savunma dilekçesi ibraz ediyorum. Ayrıca gözaltına alındığımdaki kamera kayıtlarını talep ediyorum." diye konuştu.
Gönder, miting alanına getirdiği poşette uyuşturucu olduğunu, herhangi bir patlayıcı madde bulundurmadığını ve suçun kendisinin üzerine atılmak istendiğini iddia etti.
Sanıklar İsmail Korkmaz ve Mustafa Kılınç da uzun süre tutuklu olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundular.
Tutuksuz sanık Burhan Gök ise mağdur olduğunu savunarak beraatını istedi.
Sanıkların ardından söz alan müşteki avukatları, dava dosyasına gelen belgeleri incelemek için ek süre talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi. Heyet, dosyanın bilirkişi incelemesinin beklenmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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- İddianame
HDP'nin, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 5 Haziran 2015'te düzenlediği seçim mitingindeki patlama sonucu 4 kişi ölmüş, açık kimliği belirlenen 210 kişi yaralanmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde "kırmızı kategoride" bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.
İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
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