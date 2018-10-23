HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde Diyarbakır'da düzenlediği mitingde, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanık Orhan Gönder, müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Burhan Gök ile tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, bir önceki ara karar gereği Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinden istenen belgelerin geldiğini ve dava dosyasına eklendiğini bildirdi.

Miting alanında patlayan bombayı bırakmakla suçlanan Orhan Gönder, söz alarak "Mahkemeye yazılı savunma dilekçesi ibraz ediyorum. Ayrıca gözaltına alındığımdaki kamera kayıtlarını talep ediyorum." diye konuştu.

Gönder, miting alanına getirdiği poşette uyuşturucu olduğunu, herhangi bir patlayıcı madde bulundurmadığını ve suçun kendisinin üzerine atılmak istendiğini iddia etti.